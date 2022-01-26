صحة المنيا: تحرير 4 آلاف و385 محاضر خلال 2021

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن فرق مراقبة الاغذية قامت بالمرور على منشأة غذائية خلال عام 2021 مشيرًا إلى أن جهود الحملات أسفرت عن تحرير 4 ألاف و385 محضر لمنشآت غذائية مخالفة منها 2863 محاضر عدم وجود شهادات صحية، 1299 محضر عدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة، و223 محاضر غش تجاري وتم ضبط 74 منشأة غذائية بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة مشيرًا إلى ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وأوضح الدكتور على قاسم مدير الإدارة العامة للطب الوقائي أنه تم إعدام 33484 كيلو جرام أغذية مختلفة و15758 لتر من المواد السائلة لوجود تغير في خواصها الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الأدمي، وتم سحب 9637 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأشار مدير الطب الوقائي إلى أنه تم ضبط 7708 كيلو مواد غذائية و 19840 مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية ولفت إلى أنه تم استخراج 13264 شهادة صحية للعاملين بالمنشآت الغذائية.

وكانت مديرية الصحة بالمنيا قد سبق وأعلنت أن إدارة خدمة المواطنين بمديرية الصحة قدمت دورًا بارزًا وهامًا في التواصل مع المواطنين، وتذليل العقبات التي تواجههم وتوفير الوقت عليهم، من أجل تقديم أرقى خدمة طبية تليق بالمواطنين بجميع مراكز وقرى محافظة المنيا.

وأوضح مجدى جاد الرب مدير إدارة خدمة المواطنين، أن الادارة قامت خلال العام الماضي 2021 الرد على وانهاء 1899 شكوى للمواطنين وردت عن طريق بوابة مجلس الوزراء وتم اتخاذ اللازم تجاهها، بنسبة إنجاز 100% ؛كما قامت الادارة بالرد على 3726 شكوى واردة من الوزارة والمحافظة ومكتب وكيل الوزارة وتم الرد عليها واتخاذ ما يلزم بنسبة إنجاز 100 %.