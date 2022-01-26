18 مسرحية للقومي لثقافة الطفل بمعرض الكتاب الـ 53

قال الكاتب محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، إن المركز القومي لثقافة الطفل، التابع للمجلس الأعلى للثقافة، سيشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 53 بــ 18 مسرحية من سلسلة "مسرح الطفل" من إنتاج المركز؛ منها ما أنتجه المركز خلال عام 2019؛ "الأراجوز الكسلان" تأليف/ السيد فهيم، "حنان في بحر المرجان" تاليف/ سعيد حجاج.

وكذلك "بكم اكتمل" تاليف/ هاني قدري، مسرحيات عام 2020؛ "حبة الرمان" تأليف/ فاطمة المعدول، "هجرة شجرة" تأليف/ أحمد زحام، "بانجي بانجي" تأليف/ عمر صوفي محمد، "حلم جميل" تأليف/ مصطفى عبد الحميد، "الحمار أبو الأفكار" تأليف/ وليد كمال، "شهاب الدين والأميرة نسرين" تأليف/ سمير فوزي، ومسرحيات العام المالي الحالي 2021-2022؛ "سر بني آدم" تأليف/ د. محمد حسن عبد الله.

وأيضًا "مدينة الورق" تأليف/ عبد الهادي شعلان، "حلم لبكرة" تأليف/ ناصر العزبي، "الغابة العجيبة" تأليف/ مجدي الحمزاوي، "فارس وأمير الحواديت" تاليف/ شاذلي فرح، "أرنوب الحبوب" تأليف/ ماجدة قناوي، "وليد في مملكة الفرعون" تأليف/ طنطاوي عبد الحميد طنطاوي، "عهد الأسد" تأليف/ محمد كسبر، " مخزن العرائس" تأليف/ عزة دياب.

ومن الكتب التي سيشارك بها بالمعرض "شكشوك"، للكاتب شوقي حجاب والرسام مجدي نجيب، و"أصحاب ونس" للكاتب جار النبي الحلو والرسام حسن عبد الغني، و"أب ومراهق" للكاتب ثروت فتحي والرسام ماهر دانيال، و"لمن هذه العين" للكاتبة ثريا عبد البديع والرسامة سندس مجدي، و"حكاية سندرا" للكاتبة صفاء عبد المنعم والرسام هشام السعيد، و"لعبة وفرحة" للكاتب رجب الصاوي والرسام أحمد عبد النعيم، و"سقوط الطائرة" للكاتبة قدرية سعيد والرسام صلاح بيصار، و"فلافيلو الفنان" للكاتبة أماني الجندي والرسامة رحاب جمال الدين، و"القطة ساشا" للكاتبة ندى إمام والرسامة مريم فريد، و"قصر اللؤلؤ" للكاتب إيهاب الورداني والرسام أحمد الجنايني، و"هوبة ولالة في جبل الحواديت" للكاتب محمد عسكر والرسامة د. مها إبراهيم، و"ليتني عصفور" للكاتب عاطف الجندي والرسامة د. هانم صبرة، و"أجنحة الشمس" للكاتبة شيماء عزت والرسام محمد مجدي.