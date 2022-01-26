الأربعاء 26 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الكهرباء»: الحمل المتوقع اليوم 26 ألفا و700 ميجاوات

الكهرباء
الكهرباء

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم /الأربعاء/ يبلغ 26 ألفا و700 ميجاوات، مقابل 26 ألفا و900 ميجاوات أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 17 ألفا و423 ميجاوات، وأنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أطلقت عددا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء، كما فعلت خدمة الخط الساخن 121.

وزارة الكهرباء الكهرباء

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