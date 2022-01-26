«فقدنا فارسًا نبيلًا».. أبناء صاحبة الجلالة ينعون الكاتب ياسر رزق

نعى أهل الصحافة وعدد من أبناء صاحبة الجلالة، الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس التحرير السابق ورئيس مجلس الإدارة الأسبق لمؤسسة "أخبار اليوم"، الذي غيّبه الموت صباح اليوم الأربعاء، إثر أزمة قلبية.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

ونعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الكاتب الصحفي ياسر رزق، وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، والأسرة الصحفية، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وقال المجلس في بيانه قبل قليل: «إن مصر فقدت رمزًا وطنيًا متميزًا، وواحدًا من أهم الكتَّاب الصحفيين والذي أفنى عمره في بلاط صاحبة الجلالة، وطالما خاض منازلات صحفية من أجل خدمة الصحافة ونشر الوعي والتنوير، وأنه استطاع بموهبته وتميزه أن يصبح واحدًا من أهم الصحفيين بمصر والوطن العربي».

وأضاف المجلس، أن «الراحل كان مثالًا للعمل والاجتهاد والإخلاص، ومثالًا للصحفي المخلص والمحب لوطنه صاحب قلم حر».

محمد الباز

من جانبه، نعى الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، الكاتب الصحفي ياسر رزق، وكتب «الباز» عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «عندما سألني ياسر رزق: قرأت (سنوات الخماسين)؟ [كتاب صدر أخيرًا للراحل] قلت له: قرأته.. لكني أنتظر ما حجبته عن النشر، فما عندك أكثر مما كتبت. ابتسم وقال لي: كل شيء في وقته... والأجزاء القادمة سيكون فيها الكثير».

وأضاف «الباز»: «هل كان صعبًا أن يبقى ياسر رزق ولو قليلًا؟ لم يكن صعبًا أبدًا.. لكنها الأقدار التي تشملنا بكلمة الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك يا ياسر بقدر شرفك ونبلك ووطنيتك وإنسانيتك وحبك للخير الذي يسكن قلبك».

عمرو أديب

يأتي ذلك فيما كتب الإعلامي عمرو أديب: «ياسر رزق كان دفعتي وكان أشطرنا وأمهرنا.. ايده كانت تتلف في حرير.. من السنة الأولى في الجامعة كان يكتب الخير زي أي صحفي محترم.. كان صحفيًا مثلما كان أبوه صحفي وكان محررًا عسكريًا مثلما كان أبوه جندي مقاتل.. لو سألت عن الصحفي المحترف في جيلي فسيكون على رأس القائمة، رحم الله ياسر رزق».

خالد ميري

وكتب خالد ميري، رئيس تحرير جريدة «أخبار اليوم»: «فقدت الجماعة الصحفية وأسرة «أخبار اليوم» كاتبًا صحفيًا كبيرًا وأستاذًا تعلم على يديه أجيال».

وأضاف: «الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة «أخبار اليوم» ورئيس تحرير الأخبار السابق في ذمة الله، اللهم تغمده برحمتك واسكنه فسيح جناتك، وخالص العزاء للزميلة أماني ضرغام، مدير تحرير الأخبار والأسرة الكريمة».

حسين الزناتي

وفي السياق، كتب الكاتب الصحفي حسين الزناتي: «لا حول ولا قوة إلا بالله، رحم الله الأستاذ ياسر رزق، الخلوق المهذب، المتواضع الوطني، المهني الموضوعي، جعله الله من أهل الجنة وألهم قلوبنا جميعًا الصبر».

وكتبت الصحفية معتزة مهابة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي منذ قليل، الصحفي الكبير ياسر رزق، متأثرًا بأزمة قلبية، ربنا يرحمه ويحسن إليه، خالص العزاء للأستاذة أماني ضرغام، ربنا يصبر قلوبكم».

يسري الفخراني

وقال الكاتب والإعلامي يسري الفخراني، ناعيًا الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق: «صاحب رحلة.. ياسر رزق وداعًا لفارس نبيل».

بدوره، كتب الكاتب الصحفي والإعلامي عبدالجواد أبو كب: «رحل ياسر رزق أحد أساطير «أخبار اليوم»، والصحفي نادر التكرار في صورته الأبهى عقلًا ونقاءً وموهبةً، صحفيًا يجتهد ليسبق الجميع وأخًا أكبر وصديقًا عزيزًا تسعد بمساحة الدردشة معه في كل المساحات.. خالص عزائي ومواساتي للأسرة الكريمة وأهل الإسماعيلية البواسل وأسرته الصحفية في «أخبار اليوم» وللزملاء في المهنة والأحبة في الوطن.. ورحم الله الفقيد وأكرمه بفسيح جناته».