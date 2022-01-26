الأربعاء 26 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انتهاء امتحان مَادة التاريخ لطلاب الأول الثانوي

طلاب
طلاب

انتهاء امتحان مادة التاريخ، طلاب الصف الأول الثانوي العام، في اللجنة الأولى، بثالث أيام امتحانات نصف العام.

حيث يؤدي الطلاب امتحان نصف العام في مادتي التاريخ والأحياء، اليوم الأربعاء، في ثالث أيام امتحانات نصف العام الدراسي، ورقيًا، بنظام الكتاب المفتوح، في جميع المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية

تجرى الامتحانات وسط إجراءات أمنية واحترازية وصحية مشددة خوفاً على صحة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيًا، ويجوز أن تكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة أو تكون الإجابة بورقة منفصلة عن ورقة الأسئلة أيهما نسب للمدرسة.

كما حددت أن تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بنظام الكتاب المفتوح، لذا سيتم تزويد كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي كبديل عن اصطحاب الكتاب المدرسي الورقي.

على أن تتولى كل مدرسة وضع أسئلة امتحانات الهوية القومية (اللغة العربية - الدراسات الاجتماعية- التربية الدينية - التربية الوطنية) لطلاب المدارس الدولية بالمدرسة تحت إشراف الادارة التعليمية وتعتمد نتائج الطلاب من الإدارة التعليمية.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

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