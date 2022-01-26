نصائح مرورية للقيادة في الطقس السيئ وسقوط الأمطار

وجهت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عددًا من النصائح المهمة لقائدي السيارات، لتفادي وقوع الحوادث أثناء قيادة السيارات خلال الطقس السيئ وسقوط الأمطار.

ومن أبرز الإرشادات وجوب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن واستعمال الأضواء غير المبهرة ليلًا أو نهارًا إلى جانب استخدام مساحات المطر لإزالة المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي.

مع مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة وعدم استخدام التليفون أثناء القيادة، والامتناع تمامًا عن السير عكس الإتجاه.

وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات عند وجود حوادث أو أعطال الاتصال برقم 01221110000، للإغاثة الفورية والتدخل السريع لمساعدة المواطنين.