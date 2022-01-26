الأربعاء 26 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل دعوى بطلان بيع فيلا رشوان توفيق لـ2 مارس

رشوان توفيق
رشوان توفيق

أجلت الدائرة 5 مدني بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، الدعوى المقامة من ابنة الفنان رشوان توفيق تطالب فيها ببطلان عقد بيع الفنان رشوان توفيق فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الثانية هبة، بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها، لجلسة 2 مارس 2022 لإلزام محامى المدعية بتقديم شهادة بما تم فى صحة التوقيع على عقد بيع الفيلا ولحين الفصل فى الدعوى التوكيلات. 

وأقامت آية رشوان توفيق، دعوى ثالثة ضد والدها الفنان رشوان توفيق، تطالب فيها ببطلان عقد بيعه فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لشقيقتها الإعلامية هبة.

وقالت "آية" في دعواها رقم 3484 لسنة 2021 مختصمة والدها وشقيقتها "هبة" إنها تمتلك قطعة أرض مساحتها 699 مترًا من جهاز تنمية 6 أكتوبر وبنت عليها فيلا.

وأضافت أنها حررت لوالدها رشوان توفيق توكيلًا رسميًا شاملًا، تبين أنه استغله بإبرام عقد ابتدائي للفيلا وقطعة الأرض موضوع الدعوى باسم الطالبة وبصفته وكيلا عنها للمعلن إليها الثانية مقابل 5 ملايين جنيه وتوقيعه على العقد بصفته طرف أول دون علمها.

كانت آية رشوان توفيق أقامت دعوتين أخرتين ضد والدها؛ الأولى تطالب بإلغاء توكيلين صادرين منها له بجلسة 1 يناير، أمَّا الثانية فتطالب ببطلان عقد قسمة "شاليهات" مورثة عن والدتها في مدينة رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء.

دعوى ثالثة فيلا السادس من أكتوبر قيمة 5 ملايين جنيه الدائرة 5 مدني محكمة جنوب القاهرة بيع الفنان رشوان

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وائل لطفي

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