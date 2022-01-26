«الزراعة» تناقش نشر سلالات «المواشي» المحسنة على صغار المربين

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا لنشر السلالات المحسنة من العجلات العشار على العجلات العشار على صغار المربين في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وممثلين عن جهاز الخدمة الوطنية والقطاع الخاص وعن البنك الاهلي والبنك الزراعي والمشروع يستهدف صغار المربيين لعدد قليل من الرؤوس حتى 15 رأس من العجلات العشار.

وبحث الاجتماع أيضا وضع آليات وضوابط لإنجاح المنظومة وتحديد دور كل جهة لنشر الأنواع المحسنة على صغار المربيين بأسعار مناسبة، ‏ضمن مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصرى وبتمويل ميسر بفائدة 5% وتبسيط وسرعة إجراءات الإئتمان، مع توحيد المستندات المطلوبة من الجهات الممولة (البنك الزراعى المصرى - البنك الأهلى المصرى على أن تتولى وزارة الزراعة الإشراف والمتابعة والتنظيم والتنسيق وتوفير كافة أوجه الدعم الفنى مع الاهتمام بتلقيح السلالات إصطناعياً بسائل منوى مستورد من طلائق لنفس السلالة للحفاظ على النوع والارتقاء بالناتج.

وكانت قد أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن مشروع التحسين الوراثي للثروة الحيوانية لزيادة الانتاجية من الألبان واللحوم بمصر.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه سيتم تعميم التلقيح الاصطناعي على مستوى محافظات الجمهورية عن طريق زيادة عدد نقاط التلقيح الاصطناعي بالمحافظات حيث تم فتح عدد 598 نقطة تلقيح اصطناعي جديدة حيث تم توفير مستلزمات التلقيح الاصطناعي التي تشمل (ترامس حفظ جرعات السائل المنوي المجمد سعة 3.6لتر + ترامس لحفظ النيتروجين السائل سعة 25 لتر + ترامس حفظ الجرعات سعة 35لتر + مسدسات تلقيح اصطناعي + قواطع قصيبات.