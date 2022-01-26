إشادة دولية بجهود مصر في مجال «إدارة المياه»

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعان بتقنية الفيديوكونفرانس مع كل من هينك أوفينك المبعوث الهولندى رفيع المستوى لشئون المياه والفريق المعاون له، وآسيت بيسواس مدير المعهد الدولى لإدارة المياه وأستاذ الموارد المائية والهيدرولوجيا بجامعة جلاسجو، لاستعراض سُبل تنسيق الجهود الأممية فى دعم قضايا المياه ، ومواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه.

وأكد هينك أوفينك، المبعوث الهولندى رفيع المستوى لشئون المياه، على أهمية إبراز ملف "المياه والتغيرات المناخية" خلال الفعاليات الدولية بدأً من أسبوع القاهرة الرابع للمياه، وصولاً إلى مؤتمر المراجعة لنصف المدة، والدعم الكامل للمسار الذى تقوده مصر "حوار السياسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمناطق التى تعانى من الندرة المائية".

كما أشاد آسيت بيسواس، بما وصلت إليه عملية إدارة المياه، والنقلة النوعية لتحديث منظومة المياه فى مصر من خلال تأهيل الترع والمساقى والتحول للرى الحديث، وأن مصر أصبحت مثالاً يُحتذى به على المستوى الدولى فى مجال إدارة المياه، مبدياً رغبته فى تنظيم جلسة نقاشية خلال فعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه يتم خلالها دعوة أبرز المعنيين بالمياه على مستوى العالم للتباحث حول كيفية تحقيق الأمن المائى فى ظل ما يشهده العالم من تحديات مائية، ودعوة الدكتور عبد العاطى للمشاركة فى المؤتمر الدولى للمياه بسنغاورة لمواكبة التطور التكنولوجى فى قطاع المياه.

من جهته، أشار الدكتور عبد العاطى لأهمية تحقيق التكامل وتنسيق الرؤي بين مخرجات "أسبوع القاهرة الخامس للمياه" و"الائتلاف الدولي للمياه والمناخ" و"تحالف التكيف مع المناخ" و"ائتلاف الدلتاوات"، وأى مبادرات أخرى معنية بقضايا المياه ، كمدخلات رئيسية لمؤتمر الأمم المتحدة للمراجعة الشاملة لنصف المدة والخاص بالمياه والمقرر تنظيمه في مارس عام ٢٠٢٣.