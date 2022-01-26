الأربعاء 26 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات بجامعة جنوب الوادي

جامعة جنوب الوادي
جامعة جنوب الوادي

أجرى الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشؤون التعليم والطلاب، جولة تفقدية بلجان الامتحانات بكليات التمريض والعلاج الطبيعي والحقوق والتربية النوعية للاطمئنان على تنفيذ توجيهات الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة  بحسن سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022، وسط إجراءات احترازية مشددة  للوقاية من فيروس كورونا.

ويؤدي الامتحانات بكلية التمريض طلاب الفرقة الثالثة وعددهم 256، وطلاب الفرقة الرابعة وعددهم  170، وبكلية العلاج الطبيعي طلاب الفرقة الثانية وعددهم 412، وبالفرقة الثالثة 276 طالب وطالبة، كما أدى الامتحانات طلاب التربية النوعية وعددهم 570 بالفرقة الثانية و601 بالفرقة الرابعة وطلاب الفرقة الأولى بكلية الحقوق وعددهم 2752 وطلاب الفرقة الثالثة وعددهم 2786. 

كما تواصلت الامتحانات بكليات العلوم والطب البيطري والتربية والحاسبات والمعلومات والزراعة والتربية الرياضية والهندسة والآداب والمعهد الفني الصحي.

وشهد الجولة التفقدية الدكتور محمد رشدي عميد كلية الحقوق والدكتور محمد سعيد عبدالله عميد كلية التربية النوعية والدكتور محمود الشاذلي القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعي ووكلاء الكليات.

شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة افتتاح سعيد نفي أحمد الاولى منة متابعة الحاسبات والمعلومات طالبة مواجهة

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مكتبة ع الترعة

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