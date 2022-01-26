الأربعاء 26 يناير 2022
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عالم

روسيا تدعو الولايات المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتها بشأن المساعدات الإنسانية لسوريا

جريدة الدستور

دعت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، الولايات المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتشغيل آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.

وقالت البعثة، في بيان لها، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء إن "قرار مجلس الأمن الدولي يعني الوفاء بعدد من الالتزامات، في المقام الأول من جانب الولايات المتحدة.. روسيا أوفت بوعدها، ووافقت على تمديد عمل الآلية عبر الحدود لمدة 6 أشهر أخرى، لكن الجانب الأمريكي أظهر نفسه بشكل غير مقنع خلال الأشهر الستة الماضية. الأشهر الستة المتبقية هي فرصة ممتازة لتصحيح الوضع".

يذكر أن آلية نقل المساعدات تم استحداثها في عام 2014، حيث تم نقل المساعدات عبر 4 معابر. وفي السنوات اللاحقة تم إغلاق 3 منها. وتدعو روسيا لإيقاف هذه الآلية ونقل المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الحكومة السورية وعبر الأراضي الواقعة تحت سيطرتها.

موسكو أمريكا سوريا روسيا المساعدات الإنسانية

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