رعدية وثلجية.. أمطار وطقس شديد البرودة على أنحاء بالجمهورية

تشهد مناطق متعددة من أنحاء الجمهورية موجة التقلبات الجوية والرياح والأمطار المتوسطة والغزيرة والرعدية ، اليوم الأربعاء، قد تصل إلى حد السيول وتراكم الثلوج ببعض الأماكن، يصاحبها نشاط كبير للرياح يزيد من الشعور ببرودة الطقس خاصةً أثناء فترات الليل، وعلى السواحل الشرقية والغربية ومحافظات الدلتا والإسكندرية.

وكشفت نماذج التنبؤ بالأمطار في مركز التنبؤ بالأمطار بقطاع التخطيط في وزارة الموارد المائية والري، عن سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، الأربعاء، على مناطق من السواحل الشمالية تصل إلى 10 مم ، مع سقوط أمطار على محافظات الوجه البحري والإسكندرية وكفر الشيخ ورأس البر، وأيضًا شمال سيناء من خفيفة إلى متوسطة تصل إلى القاهرة وشمال الصعيد قد تصل إلى الجنوب.

أمطار متوسطة مصحوبة بطقس بارد

كما كشفت عن تعرض على السواحل الغربية فى محافظات الإسكندرية ومطروح ودمياط وبلطيم وسيدى عبد الرحمن، بالإضافة إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق أخرى من محافظات شمال الدلتا قد تصاحبها حبات الثلوج.

كذلك تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من القاهرة الكبرى، ومحافظات الدلتا، ومناطق من الوجه البحرى وشمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع برودة شديدة خاصة أثناء فترات الليل.

بالإضافة إلى ذلك، تستمر معدلات الانخفاض في درجات الحرارة العظمى والصغرى، نتيجة البرودة الشديدة في طبقات الجو العليا مع نشاط الرياح الشمالية في مختلف أنحاء الجمهورية، وايضا مع طفس شديد البرودة.

الجدير بالذكر أن أنحاء متفرقة من الجمهورية، شهدت خلال الفترة الحالية تقلبات جوية ورياح شديدة وأمطار رعدية، وصلت إلى حد الصقيع على مناطق من سيناء.

يأتي ذلك فيما تواصل الأجهزة المحلية بمختلف محافظات الجمهورية، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الأمطار الغزيرة حالياً والحد من مخاطرها.