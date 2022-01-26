القمة «المصرية الجزائرية» بالقاهرة تتصدر اهتمامات الصحف المصرية

تصدرت القمة "المصرية الجزائرية" التي عقدت أمس بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون بقصر الاتحادية، وأخبار الشأن المحلي اهتمامات وعناوين الصحف المصرية الصادرة اليوم الأربعاء.

فتحت عنوان "إرادة مصرية ـــ جزائرية لتعزيز الصف العربي والإفريقي"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعرب عن تقدير مصر الكبير للروابط التاريخية العميقة التي تجمعها مع الجزائر، في ظل علاقات الأخوة بين الشعبين الشقيقين، ووحدة مصيرهما وأهدافهما المشتركة.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي أكد -في كلمته أمس خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، بقصر الاتحادية- أن مباحثاته مع الرئيس تبون كانت مكثفة وبناءة، وتم خلالها بحث العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مضيفًا أن هناك إرادة سياسية مشتركة لتفعيل أطر التعاون والتنسيق المشترك، لتحقيق التنمية الشاملة ومكافحة الإرهاب وصون مقدرات الدولة.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة تفعيل آليات «العمل العربي» لصون الأمن القومى العربي ومقدرات الدول العربية، متمنيًا التوفيق للجزائر في رئاستها القمة العربية المقبلة ودعا الأجهزة المعنية في مصر والجزائر إلى سرعة الإعداد لعقد الدورة المقبلة، لكل من اللجنة العليا المشتركة، وآلية التشاور السياسي لتعميق الشراكة الثنائية.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسي قوله "إنه تم تناول قضية الأمن المائي المصري، كونه جزءًا من الأمن القومي العربي، حيث تم التوافق على ضرورة الحفاظ على الحقوق المائية لمصر، باعتبارها قضية مصيرية،‪ ‬والتوافق حول أهمية التوصل لاتفاق قانوني عادل ومتوازن وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحقق مصالح الدول الثلاث، ويحافظ على الاستقرار الإقليمي، مع تأكيد ضرورة إبراز حسن النية والإرادة السياسية اللازمة من جميع الأطراف، مضيفًا: لقد ثمن الرئيس «تبون» الجهود المصرية من أجل التوصل إلى اتفاق شامل ومنصف، بشأن «سد النهضة».

وتابع الرئيس السيسي: اتفقنا على تعزيز جهودنا على الساحة الإفريقية، في ظل الدور المهم لمصر والجزائر في هذا الشأن، لدعم بنية السلم والأمن والتنمية في القارة، مضيفا "بحثنا التطورات الفلسطينية، والجهود المبذولة لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، واستطرد الرئيس: تناولنا مستجدات الأزمة الليبية، حيث توافقنا على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب دون استثناء، بما يحقق وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها".‬

وأضافت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أكد أن زيارته إلى مصر مكنته من إجراء محادثات ثرية ومثمرة مع الرئيس السيسي، في إطار الدور المنوط بمصر والجزائر، ومساهمتهما في الدفع بالتعاون عربيًا وإفريقيًا، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن تبون قوله إن المحادثات خلصت إلى التوافق التام في الرؤى ووجهات النظر، تمهيدًا للقمة العربية المقبلة التي ستحتضنها الجزائر.

وأشارت "الأهرام" إلى أن الزعيمين السيسي وتبون عقدا مباحثات ثنائية بقصر الاتحادية، ثم مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، وصدر بيان عقب المباحثات أكد رغبة الجانبين في الارتقاء بالعلاقات المصرية - الجزائرية، وأشار إلى القضايا المهمة التي تناولتها القمة بين الزعيمين، ومن بينها دعم استقرار الأوضاع في السودان، كذلك منطقة الساحل والصحراء.

من جانبها، ذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "الرئيس يهنئ المصريين بعيدي الشرطة وثورة 25 يناير" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن يوم الخامس والعشرين من يناير سيظل خالدًا في ذاكرة المصريين يذكرنا ببطولات رجال الشرطة، الذين قدموا في موقعة الإسماعيلية عام 1952 خير مثال على التضحية والفداء من أجل الوطن مهما كانت الصعوبات.

وأضاف السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وهي الروح التي استلهمها أبطال الشرطة على مدار السنوات الماضية، فقدموا أرواحهم لتخليص الوطن من آفة الإرهاب وفتحوا بدمائهم الطريق أمام التنمية والعيش الكريم لأبناء الشعب، وهو ما طالب به المصريون في ثورة الخامس والعشرين من يناير.

واختتم الرئيس السيسي قائلًا: إنني إذ أهنئ كل المصريين بمناسبة عيدي الشرطة وثورة الخامس والعشرين من يناير، أدعو الجميع لاستنهاض الهمم من أجل مستقبل أفضل تستحقه مصر.

كما نقلت صحيفة "الأخبار" عن السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية قولها "إننا نحتفل اليوم بالعيد السبعين للشرطة المصرية، وهـو الـيـوم الـذي يخلد بطولات رجـال الشرطة، الذين يؤكدون دومًا أن الدفاع عن الوطن، عقيدة راسخة داخل نفوسهم مهما طال الزمان".

وأضافت السيدة انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": وإذ نحتفل بهذا اليوم الخالد في الذاكرة الوطنية، فإنني أحيي كل أمهات الشهداء الأبطال الذين قدموا عن طيب خاطر أبناءهم الأبطال فداء لمصر وشعبها، فلولا تضحياتهن ما وصلنا إلى بر الأمان وبدأنا في طريق البناء والتنمية وجمهوريتنا الجديدة.

وتحت عنوان "مدبولي يتابع إجراءات تسكين أهالي المناطق غير الآمنة"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أكد أن هناك تكليفا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستكمال أعمال تطوير المناطق غير المخططة بمحافظة القاهرة، والتي تم إعداد حصر لها وعرضها على الرئيس، وذلك في إطار جهود الدولة لاستعادة الوجه الحضاري للعاصمة، وتفعيل دورها التاريخي، والثقافي، والسياحي.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال متابعة رئيس مجلس الوزراء، إجراءات تسكين أهالي المناطق غير الآمنة في المشروعات السكنية الجديدة، وجهود تطوير المناطق غير المخططة في محافظة القاهرة، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، والمهندس خليل شعث مدير وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة.

وأضافت أن مدبولي كلف بسرعة الانتهاء من تسكين المستحقين بالوحدات السكنية، التي تم الانتهاء من تنفيذها ضمن مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء أجرى خلال الاجتماع، اتصالًا هاتفيًا بوزيرة التضامن الاجتماعي، شدد خلاله على سرعة الانتهاء من تأثيث الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها بالفعل تمهيدا لتسكين المستحقين بها.



وتحت عنوان "مدبولي: مصر حريصة على التوصل لاتفاق ملزم قانونيا لسد النهضة"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي قال إن مصر تؤكد حرصها على التوصل لاتفاق ملء وتشغيل ملزم قانونيا لاتفاق سد النهضة؛ يحقق المصالح المشتركة، من خلال الموازنة بين تحقيق إثيوبيا أقصي استفادة ممكنة من السد، في مجال توليد الكهرباء وتحقيق التنمية المستدامة، وعدم حدوث ضرر لدولتي المصب "مصر والسودان".

وأكد مدبولي -في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- أن مصر تبدي اهتمامًا باستئناف المفاوضات في أقرب وقت، بهدف الإسراع في حل النقاط الخلافية الفنية والقانونية، وصولا لاتفاق عادل ومتوازن ومنصف أخذا في الاعتبار ما تعنيه مصر من ندرة المياه، واعتمادها بشكل رئيسي على مياه النيل، التي يعد مصدرها الأساسي من النيل الأزرق.

كما أكد مدبولي أن مصر تعرب عن أملها في إمكانية الوصول للاتفاق المنشود لسد النهضة؛ لما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون من شأنها تحقيق الاستقرار الإقليمي.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزير الخارجية سامح شكري، تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية القبرصي الجديد يوانيس كاسوليدس، وذلك في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين الصديقين.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ قوله إن الوزير شكري قدَم التهنئة لنظيره القبرصي على توليه منصبه، موجها إليه دعوة لزيارة القاهرة، معربًا عن التطلع إلى العمل بشكل مشترك لاستمرار دفع العلاقات الوثيقة بين البلدين، بما يُعزز من مواصلة التعاون في مختلف المجالات.

وأضاف السفير حافظ أن الوزيرين توافقا على أهمية العمل على تعزيز الاستقرار الإقليمي، خاصة في منطقة المتوسط، وتناول الاتصال الهاتفي تبادل الرؤى حول مُجمل القضايا الإقليمية، حيث عرض الوزير شكري الجهود المصرية في هذا الصدد، واتفق الوزيران على استمرار وتيرة التنسيق والتشاور حول القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك.

وفي الشأن البرلماني، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة مقبلة.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار تأكيده أن مشروعي قانوني صندوق دعم السياحة والآثار والمنشآت السياحية والفندقية سيكون لهما أثر مهم في قطاعي السياحة والآثار.

وأشارت إلى أن الجلسة العامة شهدت جدلًا بين النواب حوول نص بالقانون يمنح الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة السياحة والآثار انتهى برفضه، مضيفة أن النواب دعوا إلى عدم التوسع في منح الضبطية القضائية مشددين على ضرورة تقنينها.

وفي الشأن الرياضي، ذكرت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "الليلة مواجهة نارية بين "الفراعنة" و"الأفيال" أن أنظار جماهير مصر تتجه في السادسة مساء اليوم إلى استاد "جابوما" بمدينة دوالا الكاميرونية لمتابعة مباراة منتخبنا الوطني، أمام كوت ديفوار، ضمن مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية، ويديرها الحكم الكونغولي چان چاك نادالا، وتمثل المباراة نهائيا مبكرًا، حيث تجمع بين "الفراعنة" صاحب التاريخ والإنجازات وحامل الرقم القياسي في الفوز بالبطولة برصيد 7 ألقاب، أمام "الأفيال" الذي حصد البطولة مرتين عامي 1992 و2015، ويسعى لفك العقدة المصرية.

وعن حالة الطقس، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعت استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة حتى نهاية الأسبوع، وتزداد حدتها اليوم وغدا بانخفاض درجات الحرارة بنحو درجتين إلى 3 درجات، محذرة من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحري ومدن القناة والسواحل وسيناء، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار.