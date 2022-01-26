اليوم.. محاكمة عامل مصعد بإحدى مدارس اللغات بمنطقة زهراء المعادي

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء محاكمة عامل مصعد بإحدى المدارس للغات بمنطقة زهراء المعادي لاتهامه بارتكاب جريمة الاختطاف بالتحايل لـ 5 طفلات بالمدرسة التي يعمل بها وهتك عرضهن أثناء تواجدهن بدورة مياه المدرسة.

تعقد الجلس برئاسة المستشار وجيه شقوير وعضوية المستشارين مجدي عبد المجيد وأشرف العشماوي وأمانة سر محمود، عبد الرشيد وعمر عاشور.

- تفاصيل قرار الإحالة

جاء في نص قرار إحالة المتهم الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات :"أنه بعد مطالعة التحقيقات تتهم النيابة العامة "ع.م" 48 سنة، لأنه في عام 2021 بدائرة قسم المعادي محافظة القاهرة وحال كونه من العاملين بإحدى المدارس للغات بمنطقة زهراء المعادي، عامل مصعد خطف بالتحايل المجني عليهن الأطفال كلا من :" س.ا"، و"خ.م"، و"ف.م" و"ل.ا" و"ز.و"، الطالبات في المدرسة بأن استدرجهن لدورة المياه مستغلًا رغبتهن في قضاء حاجتهن بحيلة مساعدتهن في ذلك مبعدًا لهن عن أعين الرقباء عليهن قاصدًا من ذلك ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام التالي.

وأضاف قرار الإحالة:" أنه قد اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان وهتك عرض المجني عليهن الأطفال سالفي الذكر واللاتى لم يبلغن من العمر 12 عامًا كاملة، وذلك بان تحسس مواضع عفتهن بعد قضائهن لحاجتهن، زاعمًا تطهيره لهن مستغلًا صفته وكونه من المتولين ملاحظتهن".