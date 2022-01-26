الأربعاء 26 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة ريم البارودي في سب ريهام سعيد

ريم البارودي وريهام
ريم البارودي وريهام سعيد

تستكمل المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، محاكمة الفنانة ريم البارودي بتهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.

وتتهم أوراق الدعوى رقم ٢١٣١ لسنة ٢٠٢١ سب الممثلة ريم البارودي للإعلامية ريهام سعيد في أحد البرامج التلفزيونية.

وفي وقت سابق، أكدت ريهام سعيد، أنها رفعت قضية جنح ضد ريم البارودي بتهمة السب والقذف وطعن في الأعراض، مستندة على تسجيل صوتي توجه لها فيه ألفاظ سُباب، مشيرة إلى أن المحامي الخاص بها اعترف بأن صوتها في التسجيل هو الذي تعرضت فيه الإعلامية ريهام سعيد للسب، رافضة أن تكون طريقة الخلاف بينها وبين أي إعلامية أو فنانة يكون بهذا الشكل، ويجب أن يكونوا قدوة للجمهور.

المحكمة الاقتصادية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد ريم البارودي

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