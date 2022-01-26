هولندا تعتزم إعادة فتح المطاعم والمسارح ودور السينما رغم ارتفاع الإصابات بأوميكرون

أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، أن بلاده ستعيد فتح المطاعم والمسارح والمتاحف ودور السينما اعتبارًا من اليوم الأربعاء، على الرغم من موجة هائلة من الإصابات بالمتحور أوميكرون.

ومن المقرر إعادة فتح المقاهي والمطاعم والأماكن الثقافية حتى الساعة العاشرة مساء، ولكن مع فرض قيود مثل الإلزام بارتداء الأقنعة وإثبات تلقي التطعيم.

ومن المقرر أيضًا السماح للأشخاص بالعودة إلى الأحداث الرياضية مثل مباريات كرة القدم.

وتم بالفعل رفع إغلاق المحال التجارية منذ أكثر من أسبوع بعد فرض إغلاق صارم يوم 18 ديسمبر.

وتعرضت الحكومة لضغط شعبي هائل من أجل رفع القيود، وكانت هناك احتجاجات من رجال الأعمال والقطاع الثقافي، حيث دعا رؤساء بلديات المدن أيضًا إلى وضع حد للتدابير بالنظر لفتح المطاعم في ألمانيا وبلجيكا المجاورتين.

ولا تزال أعداد الإصابات تسجل ارتفاعًا مستمرًا، فبحلول يوم الإثنين، تم تسجيل 65 ألف إصابة يومية في هولندا.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلًا عن مجموعة من الدول في الجنوب الأفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول أفريقيا الجنوبية والتي تعاني أصلًا من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.