الأربعاء 26 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا: انسحاب الحريرى من الحياة السياسية لا يجب أن يؤثر على الانتخابات

سعد الحريري
سعد الحريري

اعتبرت فرنسا أن قرار رئيس "تيار المستقبل" اللبناني سعد الحريري تعليق عمله بالحياة السياسية وعزوفه عن خوض الانتخابات، لا يجب أن يؤثر على موعد هذا الاستحقاق المقرر في مايو المقبل.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان نشرته على موقعها: "أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري أمس انسحابه من الحياة السياسية اللبنانية التي لعب فيها دورًا محوريًا، وكنا على تواصل معه بشكل منتظم".

وأكدت أنها تحترم قرار الحريري، مضيفة أنه "لا ينبغي أن يؤثر على إجراء الانتخابات التشريعية اللبنانية في موعدها المقرر في 15 مايو بشفافية وحيادية".

وأضافت أن "الأولوية هي تنفيذ القادة اللبنانيين الإصلاحات اللازمة لتحسين الأوضاع المعيشية للبنانيين وإنهاء الأزمة".

وتابعت أن فرنسا، وبالتعاون مع جميع شركائها الدوليين والإقليميين، مصممة على دعم الشعب اللبناني.

وعلى صعيد آخر، أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي تعرض آليات دورية تابعة للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) لاعتداء مما أدى لإصابة أحد الجنود وسرقة أغراضهم.

وشدد "مولوي" على متابعة حادث اعتراض الدورية، مطالبًا بفتح تحقيق فيما حدث.

واعتبر أن الحادث يعد انتهاكًا لعمل الجنود المكلفين بحفظ السلام وتأمين الاستقرار في الجنوب وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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