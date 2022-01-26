نشوب حريق ضخم فى عقار بمدينة نصر و«الحماية المدنية» تحاصر النيران

نشب منذ قليل حريق ضخم في عقار سكني بالقرب من مول سيتي ستارز بمدينة نصر، وهرعت سيارات الإطفاء لإخماده.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا بنشوب حريق هائل في عقار بالقرب من مول سيتي ستارز بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلى الفور تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وبالفحص تبين أن الحريق نشب في الطابق الثاني وامتد للطابق الخامس، ويقوم رجال الحماية المدنية بمحاصرة النيران لإخمادها.

وبفحص المكان تبين أن العقار مكون من 10 طوابق وقام رجال الإسعاف بعلاج 3 حالات اختناق في مكان الواقعة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الحماية المدنية تحاصر الحريق

وحاصر رجال الإطفاء الحريق المشتعل من جميع الجهات واقتربت من إخماذه بعد امتداده لـ3 طوابق أخرى.

وقامت أجهزة الأمن بفصل التيار الكهربائي والغاز عن العقار للحيلولة دون انتقاله لباقي المجاورات.

علاج 3 مصابين بالاختناق

قام رجال الإسعاف المنتشرين بمحيط الحريق المشتعل بعقار بالقرب من مول سيتي ستارز بمدينة نصر بعلاج 3 أشخاص مصابين بالاختناق في مكان الواقعة.

ولم ينقل رجال الإسعاف أي مصابين حتى الآن جراء الحريق، فيما يستبسل رجال الإطفاء لإخماده.