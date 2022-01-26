البحرين تحدث إجراءات المساجد لعودة الصلوات إلى ما كانت عليه

أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) في البحرين أنه تقرر بدءًا من تحديث الإجراءات الخاصة بالصلاة في الجوامع والمساجد ودور العبادة بما يسهم في عودة الصلوات إلى ما كانت عليه في السابق مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة التي تمكّن المصلين من أداء عباداتهم وصلاتهم في يُسر وسهولة.



وأوضح الفريق الطبي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية - أنه سيتم السماح للحاصلين على اللقاح المضاد للفيروس والمتعافين بالصلاة داخل الجوامع والمساجد ودور العبادة بكامل طاقتها ومن دون تباعد من خلال إبراز المصلين الشعار باللون الأخضر في تطبيق "مجتمع واعي"، مع الالتزام بارتداء الكمامات.



وأضاف الفريق أنه سيتم السماح للمصلين بالمكوث في الجوامع والمساجد ودور العبادة بعد الصلوات لقراءة القرآن أو الاعتكاف مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، كما يمكن لجميع المصلين الصلاة في الساحات الخارجية في الجوامع والمساجد ودور العبادة في المستويين الأخضر والأصفر.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.