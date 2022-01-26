بسبب كورونا.. تأجيل عمليات غير طارئة بعد زيادة إشغال أسرة الرعاية المركزة 70%

أصدرت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى مكتب الدكتور مصطفي غنيمة مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي خطاب الي الهيئات التابعة لوزارة الصحة بشأن زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا وارتفاع نسبة اشغال أسرة الرعاية المركزة بأغلب مستشفيات محافظة القاهرة بنسبة أعلى من ٧٠%.



وشددت الوزارة على كل مستشفيات محافظة القاهرة بتأجيل جميع العمليات الغير طارئة التي لا يؤثر تأجيلها علي المرضى ولا يسبب مضاعفات لمدة أسبوعين من تاريخ الخطاب.



وتضمنت التعليمات أيضاً زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة وأسرة القسم الداخلي المخصصة لمرضي فيروس كورونا واتخاذ اللازم نحو إعادة تشغيل مستشفيات المطرية التعليمي والشيخ زايد آل نهيان و١٥ مايو وهيليوبليس مستشفيات عزل بكامل طاقتها الاستيعابية لمرضى فيروس كورونا.



وشدد الخطاب على ضرورة توفير أدوية علاج كورونا والمستلزمات الطبية ومراجعة الصيانة وإصلاح شبكات الاكسجين والإصلاح العاجل للأجهزة الطبية خاصة الأشعة المقطعية والرعاية المركزة.

وأرسلت الوزارة الخطاب لكافة الجهات والهيئات التابعة لها ومنها أمانة المراكز الطبية المتخصصة ومديرية الصحة بالقاهرة والهيئة العامة للمعاهد التعليمية و المؤسسة العلاجية.



وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الإثنين، عن خروج 1803 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 345774 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 1651 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 411749 من ضمنهم 345774 حالة تم شفاؤها، و 22396 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.