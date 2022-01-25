الأربعاء 26 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تفاصيل الدواء المصرى الجديد لعلاج كورونا وموعد طرحه

جريدة الدستور

حذر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، من ارتفاع ملحوظ في نسب الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة، مطالبًا المواطنين بسرعة التوجه للحصول على اللقاح، والالتزام بارتداء الكمامة والإجراءات الاحترازية.

 

وكشف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، عن تفاصيل تصنيع الدواء المصري الجديد لعلاج كورونا، قائلًا إن هيئة الدواء المصرية وافقت على الاستخدام الطارئ لهذا الدواء.

 

وأضاف أن مصر استشرفت أن هذا العقار له نتائج مبشرة؛ بعد التجارب الإكلينيكية في المرحلتين الثانية والثالثة، لافتًا إلى أنه بعد هذه النتائج؛ بدأت مصر في التحرك بتحليل المادة الخام لهذا العلاج؛ لافتًا إلى أن هذا الدواء يتبع شركة أمريكية، ويؤخذ عن طريق الفم للبالغين في بداية الإصابة في حالات الإصابة الخفيفة والمتوسطة؛ لمن لديهم احتمالية الإصابة بسبب نقص المناعة.

 

وأوضح أن هذا الدواء يقلل نسبة الإصابة بالفيروس؛ وبالتالي تقليل نسبة الوفيات، مؤكدًا أن الدواء الجديد سيتم توافره في مستشفيات وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية؛ لأنه حاصل على صلاحية الاستخدام الطارئ.

 

التفاصيل…

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