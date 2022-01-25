الأربعاء 26 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الباز: 30 يونيو تصحيح لأخطاء كثيرة وقعت فى 25 يناير 2011

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن 25 يناير بالنسبة له هو عيد الشرطة، لأن 25 يناير 1952 هو يوم بطولة ليس للشرطة فقط ولكن للشعب المصري، واختيار هذا اليوم لم يكن متعلقًا بشخص أو مجموعة قيادات في الداخلية.

وأضاف، خلال "البساط أحمدي" في بث مباشر، عبر صفحته على "فيسبوك": "25 يناير 1952 الاحتلال لما كان عاوز ياخد مبنى محافظة الإسماعيلية، رجال الشرطة قالوا على جثثنا، وبالفعل سقط في اليوم ده 50 شهيدًا و80 مصابًا، وعشان كده 25 يناير هو عيد مصري".

 

التفاصيل…

رئيس التحرير

وائل لطفي

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