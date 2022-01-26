الأربعاء 26 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد قطارات الإسماعيلية - القاهرة اليوم بعد تغيرات وتعديل تركيب العربات

القطارات
القطارات

يزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل على مواعيد قطارات خط الإسماعيلية - القاهرة، وتسلط الدستور الضوء على مواعيد قطارات الإسماعيلية - القاهرة ومنها:

مواعيد قطارات الإسماعيلية - القاهرة اليوم

وتنشر الدستور، مواعيد قطارات خط الإسماعيلية - القاهرة والعكس القطارات الروسية والسياحية وتحيا مصر، والتي تتمثل أهمها فى قطار  946 وينطلق في تمام الساعة 5:00 صباحا سياحي ، وقطار 1112 وينطلق فى تمام الساعة 6:30 صباحا تحيا مصر، وقطار 952، وينطلق فى تمام الساعة 6:50 صباحا سياحي، وقطار 186 وينطلق فى تمام الساعة 10:00 صباحا سياحي.

بعد تغيرات وتعديل تركيب العربات.. تعرف على مواعيد قطارات الإسماعيلية - القاهرة اليوم

كما يشتمل جدول تشغيل القطارات بخط الإسماعيلية - القاهرة والعكس، قطار 954 ويبدأ رحلته فى تمام الساعة  12:40 ظهرا محسن،وقطار 956 وينطلق في تمام الساعة 2:20 ظهرا سياحي، وقطار 960  ويبدأ رحلته فى تمام الساعة 4:36 مساء محسن، وقطار 962 قيام 8:05 مساء.

txt

مواعيد عرض مسلسل «أبو العروسة 3» وقنوات العرض

txt

«السياحة» تحدد مواعيد انتهاء الإجراءات التنظمية للشركات لبدء موسم العمرة

جدول مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسماعيلية

ويشهد جدول تشغيل القطارات من القاهرة إلى الإسماعيلية، قطار 593 وينطلق في تمام الساعة 5:05 صباحا محسن، وقطار 945  ويبدأ رحلته فى تمام الساعة 6:10 صباحا سياحي، وقطار 1113  وينطلق فى تمام الساعة 6:30 صباحا محسن، وقطار 185  وينطلق في تمام الساعة 9:00 صباحا سياحي، وقطار 951 قيام 12:00 ظهرا محسن قطار 955 قيام 2:40 ظهرا سياحيه، وقطار 957 قيام3:45 عصرا سياحي. 

الإسماعلية القاهرة مواعيد قطارات الإسماعلية - القاهرة قطارات الإسماعلية مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسماعيلية مواعيد القطارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

الأكثر قراءة

«الصحة العالمية»: زيادة معدلات الإصابة بـ كورونا بنسبة 160% على العام الماضى

القوات المسلحة تنعى ياسر رزق: مسيرة عطاء فى خدمة قضايا الوطن

الرئيس السيسي يلتقي الشيخ محمد بن زايد في قصر الوطن

أمطار مصحوبة بحبات البرد.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الرئيس السيسي يشارك فى مباحثات رباعية بالإمارات لبحث التحديات التي تواجه المنطقة

«الصحة العالمية»: لا نوصى بالإغلاق التام لمواجهة كورونا.. يؤثر على الاقتصاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

لماذا يلتزم المصريون أكثر .. في الخارج؟!

د. داليا مجدي عبدالغني

ملحمة وطنية على مر التاريخ

إبراهيم داود

فيكتور الغريب

أحمد المصرى

الناس ما بين التفاؤل والتشاؤم

ماجد حبته

مصر والجزائر.. تطلعات تتحقق

حسين دعسة

الثلوج كارثة إنسانية بمخيمات شمال غرب سوريا

مؤمن المحمدي

الطلائع

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

صور

الطقس السيئ

معرض الكتاب يستعد لاستقبال الجمهور في أبهى حلّة

منعا للكوارث.. رجال المرور يساعدون المواطنين على الطرق السريعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

برعاية أمريكية.. استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

قصة المعسكر النازى «أوشفيتز»: من ثكنة عسكرية إلى غرف غاز لإبادة اليهود

من رومانيا وبلغاريا: الحكومة الألمانية تعوض 18 ألف يهوديًا عانوا مع النازيين