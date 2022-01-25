الأربعاء 26 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الإعلام النيجيرى يثنى على جهود مصر للترويج لمقصدها السياحى

الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مساء اليوم الثلاثاء، لاي محمد وزير الإعلام والثقافة والسياحة بدولة نيجيريا، لبحث تعزيز أوجه التعاون بين البلدين على المستويين السياحي والأثري، وذلك في إطار زيارته الحالية لمصر.

وفي بداية اللقاء رحب العناني  بالوزير النيجيري، مؤكدًا على عمق العلاقات التي تربط بين مصر ونيجيريا في العديد من المجالات.

وخلال اللقاء، أثنى وزير الإعلام والثقافة والسياحة النيجيري على الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للترويج للمقصد السياحي المصري، كما أشاد بتجربتها في استئناف الحركة السياحية الوافدة إليها منذ يوليو ٢٠٢٠، وبضوابط السلامة الصحية التي تطبقها، معربًا عن رغبة بلاده للاستفادة من هذه التجربة، ومن الخبرات المصرية في مجالات الترويج السياحي، وإدارة المتاحف والمواقع الأثرية، وإدارة المنشآت الفندقية، بالإضافة إلى مجالات الضيافة، وتدريب العاملين بالقطاع السياحي.   

كما أشاد بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في استرداد الآثار المصرية المهربة للخارج، معربًا عن تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال.

وأكد الدكتور خالد العناني على استعداد الوزارة للتعاون مع الجانب النيجيري وتقديم الخبرات في المجالات المختلفة.

وقد حضر اللقاء، سفير دولة نيجيريا بالقاهرة، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار. 
 

 

الدكتور خالد العناني السياحة والآثار والثقافة والسياحة المستوى السياحي للترويج للمقصد السياحي المصري الترويج السياحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

الأكثر قراءة

«الصحة العالمية» توضح حقيقة انتقال أوميكرون من خلال العين

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة لارتفاع إصابات كورونا

غدًا.. تعطيل العمل فى المدارس والمصالح الحكومية بالإسكندرية

محمد الباز يكشف سر ترويج «نتفليكس» للمثلية

«دواء وقائي».. كل ما تريد معرفته عن عقار «إيفوشيلد» لعلاج كورونا

«الشيوخ» يحيل مصطفى سالمان إلى لجنة القيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

ملحمة وطنية على مر التاريخ

إبراهيم داود

فيكتور الغريب

أحمد المصرى

الناس ما بين التفاؤل والتشاؤم

ماجد حبته

مصر والجزائر.. تطلعات تتحقق

حسين دعسة

الثلوج كارثة إنسانية بمخيمات شمال غرب سوريا

مؤمن المحمدي

الطلائع

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

منى رجب

عيد الشرطة الذى تتجلى فيه البطولات المصرية

صور

عيد الشرطة.. أمن القاهرة يوزع الهدايا على المواطنين

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

محطة تل أبيب

المزيد

من رومانيا وبلغاريا: الحكومة الألمانية تعوض 18 ألف يهوديًا عانوا مع النازيين

إسرائيل تسجل 83613 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

لا يستسلم: نتنياهو يرفض صفقة الادعاء مقابل اعتزاله السياسية.. ماذا سيحدث؟