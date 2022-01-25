السجن المشدد 10 سنوات لعاملين وسائق لاتجارهم في الهيروين بالحوامدية

قضت الدائرة 20 بمحكمة جنايات الجيزة،المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، بمعاقبة، عاملين وسائق بالسجن المشدد ١٠ سنوات، وتغريم كل منهم ١٠٠ ألف جنيه لاتجارهم في الهيروين بالحوامدية.

واتهمت النيابة العامة بالجيزة، المتهمين كل من "ع ر" ، ٢٧ سنة، عامل، و"أع"، ٢٧ سنة، سائق، وأ ص"، ١٨ سنة، عامل. لأنهم في يوم ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٠ بدائرة قسم شرطة الحوا مدية بمحافظة الجيزة، حازوا وأحرزوا جوهرا مخدرا الهيروين وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرزوا سلاح أبيض كتر دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة الحوا مدية، أنه نفاذا لقرار النيابة العامة الصادر بضبط المتهمين تمكن بضبطهم بدائرة القسم وبتفتيشهم عثر بحوزة الأول على اثني عشر لفافة لجوهر الهيروين المخدر وسلاح أبيض كتر، وهاتف محمول وبتفتيش الثالث عثر بحوزته على مبلغ مالي وبمواجهتهم بما أسفر عنه التفتيش اقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهم من المتعاطين والمبلغ المالي حصيلة البيع والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.