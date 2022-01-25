الثلاثاء 25 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

خلال العرض الخاص.. الصاوى: «تماسيح النيل» حالة كوميدية مليئة بالمفاجآت (صور)

تماسيح النيل
تماسيح النيل

وصل، منذ قليل، صناع فيلم "تماسيح النيل" لحضور العرض الخاص بإحدى دور العرض السينمائية في السادس من أكتوبر، على رأسهم خالد الصاوي ومصطفى خاطر وسوزان نجم الدين وغيرهم. 

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وأكد خالد الصاوي في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن تماسيح النيل حاله كوميدية مليئة بالمفاجآت. 

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وقال الفنان مصطفي خاطر، إن الفيلم يروج للسياحة الداخلية بشكل كبير، وهو ما سيلفت انتباه الجمهور. 

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فيما قالت الفنانة هنادي مهنا، إن الفيلم تحدٍ كبير لها خاصة في وجود ممثلين كبار مثل خالد الصاوي وسوزان نجم الدين، متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

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‎وأطلقت الشركة المنتجة مؤخرًا، صورًا من كواليس تصوير العمل والأفيشات الخاصة بالفيلم والتي ظهرت فيها أجواء المرح والكوميديا بين صناع العمل.

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‎أحداث «تماسيح النيل»

تدور أحداث الفيلم في رحلة نيلية وتحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد ركاب هذا المركب، وتتوالى بعدها الأحداث في إطار كوميدي للكشف عن الحقيقة.

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‎‏‎الفيلم بطولة مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، خالد الصاوي، محمد ثروت، كريم عفيفي، بيومي فؤاد، هنادي مهني، ويزو، محمد جمعة، سليمان عيد، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين. وتأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة دانا للإنتاج والتوزيع الفني للمنتج راني مسحال.

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سوزان نجم الدين منتج محمد جمعه مصطفي خاطر بيومي فؤاد محمد ثروت كواليس تصوير العرض الخاص مركب لؤى السيد هنادي مهنى كريم عفيفي سامح عبدالعزيز

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