الثلاثاء 25 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«الشيوخ» يحيل مصطفى سالمان إلى لجنة القيم

النائب مصطفى سالمان
النائب مصطفى سالمان

قال المستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، اليوم، إن هيئة مكتب مجلس الشيوخ قررت إحالة النائب مصطفى محمد سالمان إلى لجنة القيم للتحقيق معه فيما نُسب إليه من وقائع إعمالًا للمادتين 31 و32 من اللائحة الداخلية واللتين أجازتا لمكتب المجلس إحالة العضو للجنة القيم في حال ارتكابه مخالفات تُشكل ‏خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو ‏الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية.

وأكد مجلس الشيوخ رفضه التام لأي تجاوزات تَصدُر عن أي من أعضائه تُمثل خروجًا عن القانون أو انتهاكًا لقيم ومبادئ المُجتمع المصري، وعدم توانى المجلس نحو المُبادأة بالمُحاسبة لائحيًا داخل المجلس تجاه أي من المُخالفات سالفة الذكر.

تجدر الإشارة إلى أن قرار هيئة مكتب مجلس الشيوخ جاء عقب تلقى قرار من حزب مستقبل وطن بفصل العضو مصطفى محمد سالمان حسن نهائيًا من عضوية الحزب والمُطالبة بإحالته للجنة القيم لارتكابه وقائع تمثل خروجًا عن المألوف بأوساط المجتمع وغير مقبولة بأي صورة وتحت أي مُبرر.

ومن المُنتظر أن تَعقد لجنة القيم اجتماعها لسماع أقوال النائب المذكور فيما نُسب إليه واتخاذ ما يلزم حياله.

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