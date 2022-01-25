الأرصاد تحذر من طقس الغد: الأقل فى درجات الحرارة منذ بداية الشتاء

قال محمود شاهين، مدير مركزي التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن غدًا الأربعاء يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة والذي يعد هو الأقل منذ بداية فصل الشتاء.

ورد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، على الأخبار التي نشرت حول سقوط ثلوج على القاهرة، مؤكدا أنه كلام غير صحيح وغير دقيق وشهدت مصر مثل هذه المنخفضات قبل ذلك وأكثر وأجدادنا القدماء توجد لديهم أمثلة كثيرة تؤكد ذلك.

وأشار إلى أنه بسبب المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا والكتل الهوائية القادمة من أوروبا، والتي تتسبب في وجود سحب كثيفة وبدء سقوط الأمطار الآن في بلطيم والإسكندرية.