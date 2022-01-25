برلماني: عيد الشرطة شهادة بما تحقق من إنجازات هامة على الصعيد الأمني

هنأ النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، الرئيس السيسي ووزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، بمناسبة العيد الـ 70 للشرطة المصرية، قائلا: “إن الاحتفال به يأتي في ظل ظروف شديدة الحساسية، حيث المنطقة العربية، تموج بأجواء مضطربة وقلقة وفيها تغييرات عاصفة باستمرار، سواء في دول الجوار أو باقي الدول العربية، وهو ما يؤكد مجددًا وللجميع على أهمية تعزيز الأمن والحفاظ على قيم الاستقرار".

ونوه نشأت العمدة، في بيان له اليوم، بما قاله الرئيس السيسي، من أن قدر مصر، أن تعيش وسط منطقة مضطربة كانت ولا تزال بؤرة الأحداث الدولية، تتعارض فيها المصالح وتتشابك فيها التوازنات، وتتغير فيها التحالفات، وهو ما يعني الاهتمام التام بالوضع الأمني من ناحية، والعمل على استمرار التماسك وقوة الجبهة الداخلية من ناحية أخرى.

وأضاف عضو مجلس النواب، إن ما تحقق في البلاد، على مدى السنوات الماضية على يد الرئيس السيسي، من استقرار وأمن يؤكد أن مصر خطت بقوة للمستقبل، وانها عازمة على استمرار السير في هذا الطريق، والحفاظ على منجزاتها وريادتها.

وأشاد النائب بالاستراتيجية التي تتبعها وزارة الداخلية المصرية في تعاملاتها، بتعزيز قيم القانون والانتصار لضوابطه ومراعاة حقوق الانسان وتطوير أماكن الاحتجاز والسجون. فعيد الشرطة المصرية الـ70 شهادة بما تحقق من إنجازات هائلة، على الصعيد الأمني في مختلف المجالات. وشهادة بالآداء الوطني الرفيع لجهاز الأمن المصري.



وتحتفل وزارة الداخلية بعيد الشرطة من كل عام تخليدًا لذكرى شجاعة ووطنية رجالها في معركة 25 يناير عام 1952، بعد أن رفضوا بكل شجاعة تسليم سلاحهم للمحتل البريطاني وتمسكوا بمبنى محافظة الإسماعيلية ورفضوا إخلاءه للاحتلال الإنجليزي، رغم الفارق الكبير وقتها بينهم وبينم العدو المحتل سواء في عدد الجنود أو المعدات والسلاح، ولكنهم واجهوا العدو المغتصب بكل بسالة وشجاعة ، ونتج عن تلك الواقعه استشهاد خمسين شهيدًا، و ثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية البواسل .