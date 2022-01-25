الثلاثاء 25 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماكرون: روسيا ستدفع «ثمنا باهظا» إذا هاجمت قواتها أوكرانيا

ماكرون
ماكرون

حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، من أنّ روسيا ستدفع «ثمنًا باهظًا» إذا شنّت هجومًا عسكريًا على جارتها أوكرانيا، مشيرًا إلى أنّه سيجري الجمعة مباحثات هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مسعى لنزع فتيل هذه الأزمة.


وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين إنّه إذا حصل هجوم، سيكون هناك ردّ، والثمن «الذي ستدفعه روسيا» سيكون باهظًا جدًا.


وأضاف، أنّ فرنسا وألمانيا "متّحدتان" في الدعوة إلى خفض حدّة التوتّر على الحدود بين روسيا وأوكرانيا، بعد التكهّنات التي سرت بشأن موقف برلين من هذه الأزمة واحتمال أن يكون أكثر لينًا من سائر الدول الأوروبية بسبب الروابط الاقتصادية بينها وبين موسكو.


وأوضح ماكرون: «ندعو إلى تخفيف حدّة التوتّر، وأريد أن أعبّر أيضًا عن مدى اتّحاد ألمانيا وفرنسا في هذا الموضوع».


وإذ شدّد الرئيس الفرنسي على «أنّنا نحضّر بالتوازي ردّ فعل مشتركاً وإجابة في حالة حصول عدوان» روسي على أوكرانيا، أكّد أنّ القوى الغربية "متّحدة تمامًا" إزاء هذه الأزمة.


لكنّ ماكرون لفت إلى أنّ "الحوار" يجب أن يستمر مع روسيا، مشيراً إلى أنّه سيجري محادثات هاتفية مع بوتين صباح الجمعة.


وقال "سأجري صباح الجمعة محادثة «هاتفية» مع الرئيس بوتين لتقييم مجمل الوضع"، لافتًا إلى أنّ هذه المحادثة ستتيح لسيّد الكرملين الفرصة لتقديم "توضيح" بشأن ما تعتزم روسيا فعله في أوكرانيا.


من جهته قال شولتس: "نتوقّع من روسيا خطوات واضحة تساهم في تهدئة الوضع. كلّنا متّفقون على أنّ عدواناً عسكرياً سيؤدّي إلى عواقب وخيمة".


كما حذّر المستشار الألماني من أنّ موسكو ستدفع "ثمناً باهظاً للغاية" إذا انتهكت وحدة أراضي أوكرانيا.


وفي المؤتمر الصحافي اتّهم ماكرون روسيا بأنها تتصرف كـ"قوة عدم توازن" من خلال سلوكها ليس في أوكرانيا فحسب بل أيضاً في بيلاروسيا والقوقاز ومولدافيا.


وقال الرئيس الفرنسي إنّ الوضع مقلق ويتطلّب من أوروبا أن تظلّ موحّدة وأن تُعدّ "ردّاً مشتركاً".


لكنّ سيّد الإليزيه أوضح أنّ "هذا يعني أيضاً أنّه يجب علينا أن نجري حواراً توضيحياً مع روسيا، لأنني أعتقد أنّ هذا الحوار ضروري لمحاولة إزالة جوانب الغموض".

الرئيس الفرنسي روسيا فلاديمير بوتين بوتين أوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

الأكثر قراءة

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة لارتفاع إصابات كورونا

غدًا.. تعطيل العمل فى المدارس والمصالح الحكومية بالإسكندرية

السودان يرفع أسعار الكهرباء في إطار إصلاحات اقتصادية

وزير التعليم يكشف موعد إعلان تفاصيل تعيين المعلمين الجدد

الإسكندرية: 7 تعليمات للتعامل مع موجة الطقس السيئ غدًا

مع انحسار شهية المخاطرة.. الذهب يسجل أعلى مستوى في شهرين وسط مخاوف أوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

ملحمة وطنية على مر التاريخ

إبراهيم داود

فيكتور الغريب

أحمد المصرى

الناس ما بين التفاؤل والتشاؤم

ماجد حبته

مصر والجزائر.. تطلعات تتحقق

حسين دعسة

الثلوج كارثة إنسانية بمخيمات شمال غرب سوريا

مؤمن المحمدي

الطلائع

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

منى رجب

عيد الشرطة الذى تتجلى فيه البطولات المصرية

صور

عيد الشرطة.. أمن القاهرة يوزع الهدايا على المواطنين

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

محطة تل أبيب

المزيد

من رومانيا وبلغاريا: الحكومة الألمانية تعوض 18 ألف يهوديًا عانوا مع النازيين

إسرائيل تسجل 83613 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

لا يستسلم: نتنياهو يرفض صفقة الادعاء مقابل اعتزاله السياسية.. ماذا سيحدث؟