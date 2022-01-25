الثلاثاء 25 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة لارتفاع إصابات كورونا

جريدة الدستور

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة ما يتردد عن تأجيل الدراسة، بسبب ارتفاع إصابات كورونا.

وقال وزير التعليم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة ETC، مساء اليوم الثلاثاء، "إن اللجنة العليا لأزمة كورونا هي من تحدد انتظام الدراسة من عدمه في ظل الظروف الراهنة، مؤكدًا أن هدف الوزارة استمرار الدراسة، نظرًا لأن ما فقد في ظل جائحة كورونا، لا يمكن تعويضه، والهدف من استمرار الدراسة من أجل مصلحة أبنائنا الطلاب".

كما أوضح طارق شوقي أن التابلت فكرته إتاحة نفس الفرصة لكل طالب في الاطلاع على المحتوى التعليمي.

 

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