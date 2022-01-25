«صبحي» يوجه بتفعيل مخرجات اللقاءات الثنائية مع نظرائه من الوزراء الأفارقة والعرب

وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتفعيل كافة مخرجات اللقاءات الثنائية مع نظرائه من الوزراء الأفارقة والعرب، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو توطيد العلاقات مع الدول، وخاصة في المجال الشبابي والرياضي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، فريق عمل وزارة الشباب والرياضة المرافق له خلال منتدى شباب العالم، الذي نظمته إدارة المنتدى في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، خلال الفترة من 10 حتى 13 يناير الحالي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وصاحب فريق عمل الوزارة، وزير الشباب والرياضة في كافة الفعاليات من ورش عمل وجلسات والتي تنوعت موضوعاتها بين تأثيرات ما بعد كورونا، تغير المناخ، الحماية الاجتماعية، حقوق الإنسان، ريادة الأعمال، التكنولوجيا والجيل الخامس، التحول الرقمي، الدراسة عن بعد، البيئة، مستقبل الطاقة، وصناعة الفن والمحتوى الإبداعي والثقافي في زمن الجائحة.

وكما رافق فريق عمل الوزارة وزير الشباب والرياضة خلال تفقده وعدد من وزراء الشباب والرياضة الأفارقة والعرب، وعدد من رؤساء المؤسسات الإفريقية والعربية، مدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

كما تقدم فريق عمل الوزارة بالعديد من المقترحات خلال الجلسات وورش العمل، بالإضافة إلى مرافقة وزير الشباب والرياضة في كافة اللقاءات الثنائية التي تم عقدها بين وزير الشباب والرياضة ونظرائه من دول الإمارات، البحرين، توجو، الجزائر، جيبوتي، بالإضافة إلى لقاء مبعوث الاتحاد الأفريقي للشباب، ورئيس الاتحاد العربي للتطوع.

ويذكر أن منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة شارك في فعالياته ما يقرب من 3000 مشارك من 135 دولة، وشهد المنتدى 208 متحدثين، 17 ورشة عمل، 24 جلسة، في 95 ساعة عمل.