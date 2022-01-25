مع انحسار شهية المخاطرة.. الذهب يسجل أعلى مستوى في شهرين وسط مخاوف أوكرانيا

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى في أكثر من شهرين اليوم الثلاثاء، إذ دفعت المخاوف الجيوسياسية بشأن أوكرانيا المستثمرين إلى الاقبال على الملاذات الآمنة ومن بينها المعدن النفيس، قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الذي قد يقدم إشارات بشأن خطته لتشديد السياسة النقدية.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.44 بالمئة إلى 1851.10 دولار للأوقية بحلول الساعة 1815 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ التاسع عشر من نوفمبر عند 1852.65 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.56 بالمئة إلى 1852 دولارا للأوقية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.52 بالمئة إلى 23.83 دولار للأوقية بينما استقر البلاتين عند 1026.70 دولار وارتفع البلاديوم 2.3 بالمئة إلى 2198.10 دولار.

وقد ارتفعت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة، الأربعاء، مع تزايد جاذبية المعدن النفيس كأداة استثمار آمنة وسط تراجع الدولار والتوترات الجيوسياسية التي تحيط بأوكرانيا، وهو ما أثار موجة صعود للمُعادن النفيسة.

وقاد البلاديوم المكاسب مع تسجيله قفزة وصلت إلى 7% بعد أن قالت سيتي ريسيرش في مذكرة إن تعافيًا تدريجيًا لصناعة السيارات العالمية قد يعزز الطلب على المعدن الذي يستخدم في أجهزة تنقية العادم في المركبات هذا العام.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.55% إلى 1841.60 دولار للأوقية «الأونصة» بحلول الساعة 1740 بتوقيت جرينتش في حين صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.64% إلى 1842.10 دولار.

وجعل هبوط في الدولار الأمريكي المعدن الأصفر أرخص للمشترين الحائزين لعملات أخرى، في حين ساعد تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام من أعلى مستوى في عامين في تعزيز الطلب على الذهب.