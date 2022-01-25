تاج الدين: العقارات الجديدة لكورونا لن تطرح فى الصيدليات

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، إن منظمة الصحة العالمية وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية وهيئة الدواء الأوروبية وهيئة الدواء المصرية وافقوا على الاستخدام الطارئ لمجموعة من الأدوية تُستخدم لعلاج فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن هيئة الدواء المصرية أعطت تصريحا لـ 5 شركات لإنتاج الدواء في مصر، مؤكدًا أنه عقار يستخدم عن طريق الفم، ويعطى للطوارئ والحالات البسيطة والمتوسطة ولا بد من وصفة طبية قبل صرفه.

