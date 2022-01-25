بريطانيا تسجل 94 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 439 حالة وفاة و 94326 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 16 مليوناً و47 ألفاً و716 إصابة في حين بلغ العدد الإجمالي للوفيات 154356 حالة وفاة، وسجلت بريطانيا أمس 88447 إصابة و56 وفاة بفيروس كورونا.

وتحتل بريطانيا المرتبة الخامسة من حيث عدد الإصابات بالفيروس على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل وفرنسا على التوالي.

وأكد وزير النقل البريطاني جرانت شابس، في وقت سابق، أنه سيتم إلغاء اختبارات كوفيد للمسافرين الملقحين ضد فيروس كوفيد عند عودتهم إلى بريطانيا خلال عطلة نصف العام بدءً من 11 فبراير.

ونقلت صحيفة "ايفيننج ستاندارد" عن وزير النقل جرانت شابس قوله أن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 4 صباحًا يوم 11 فبراير في فترة العطلة المدرسية.

وفي بيان أمام مجلس العموم، قال شابس إن الحكومة: "ألغت جميع اختبارات السفر للأشخاص الملقحين".

وأضاف: "لقد وعدنا بأننا لن نستمر على هذه الإجراءات حتى ولو يوم واحد أطول مما كان ضروريًا، ومن الواضح لي الآن أن اختبار المسافرين الملقحين قد تجاوز فترة الحاجة إليه، وبالتالي فإننا نلغي جميع اختبارات السفر للأشخاص الذين تم تطعيمهم".

ومضى قائلاً: "ليس فقط جعل السفر أسهل كثيرًا ولكن أيضًا، بالطبع، توفير حوالي 100 جنيه إسترليني لكل أسرة في الزيارات إلى الخارج، مما يوفر اليقين للمسافرين وشركات النقل و قطاع السياحة الحيوي لفصلي الربيع والصيف".

وقال شابس إن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا سيكونون قادرين على إثبات حالة التطعيم الخاصة بهم على تطبيق الخاص بهيئة الرعاية الصحية من الساعة 4 صباحًا يوم 3 فبراير.