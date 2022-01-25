الثلاثاء 25 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد جمعة: أجسد دورًا كوميديًا فى فيلم تماسيح النيل

محمد جمعة
محمد جمعة

أعرب الفنان محمد جمعة عن سعادته بتجربة فيلم تماسيح النيل الذي انطلق عرضه اليوم الثلاثاء بدور العرض السينمائي.

وقال جمعة، لـ"الدستور"، إنه يجسد شخصية كوميدية ضمن الأحداث وتربطه صلة قرابة مع الفنان خالد الصاوي، لافتًا إلى أن العمل يتناول الترويج للسياحة في النوبة من خلال رحلة لعدد من الأشخاص في إطار كوميدي للغاية، لافتًا إلي أن العمل ذو طبيعة خاصة للغاية من حيث طريقة سرد المشاهد الكوميدية ستفاجئ الجمهور بشكل كبير. 

وحقق برومو الفيلم السينمائي الجديد تماسيح النيل أكثر من مليوني مشاهدة منذ طرحه اليومين الماضيين، وذلك بعدما ‎أعلنت إنتاج وتوزيع المنتج راني مسحال عن طرح الفيلم السينمائي الجديد "تماسيح النيل" 26 يناير الجاري، وهو ضمن الأعمال التي تعرض مع أول السنة الجديدة وموسم رأس السنة السينمائي.

خالد الصاوي أشخاص سوزان نجم الدين محمد جمعه سليمان عيد يوم الثلاث حمل مليون مشاهدة سامح عبدالعزيز الفنان محمد جمعة اليوم الثلاثاء

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