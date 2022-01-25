الثلاثاء 25 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«فاوتشى»: «من المنطقى التفكير بخصوص تجهيز لقاح لأوميكرون»

اللقاح
اللقاح

قال أنتوني فاوتشي كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، اليوم، إن وجود لقاح لكوفيد-19 مخصص لاستهداف المتحور «أوميكرون» سيكون أمرًا حصيفًا حتى لو لم تكن هناك حاجة إليه في نهاية المطاف. 

جاء ذلك مع إعلان شركة «فايزر» إجراء تجارب على لقاح من هذا القبيل.

وأضاف فاوتشي كبير المستشارين الصحيين للرئيس جو بايدن وعضو فريق البيت الأبيض الخاص بمكافحة كوفيد-19، لشبكة (إم.إس.إن.بي.ٍسي): «من المنطقي التفكير بخصوص تجهيز لقاح لمكافحة أوميكرون».

وأردف: «قد لا نحتاجه.. لكني أعتقد بأن من الحصافة الاستعداد على الأقل لاحتمال أنه سيكون متحورًا دائمًا قد نضطر لمواجهته، حتى ولو كان على مستوى منخفض جدًا».

وأعلنت شركة «فايزر» وشريكتها «بيونتيك» في وقت سابق اليوم، عن أنهما بدأتا تجارب سريرية لنسخة من لقاحهما مخصصة لاستهداف المتحور أوميكرون السريع الانتشار والذي استعصى على الحماية الحالية التي توفرها جرعتا اللقاح وأدى إلى حدوث طفرة في الإصابات.

وبينما تكافح كثير من مناطق الولايات المتحدة مع زيادة إصابات أوميكرون حتى رغم تراجعها في بعض الولايات، يقول فاوتشي إنه من المأمول في نهاية المطاف أن تتراكم مناعة مجتمعية تكفي لمنع حدوث طفرات هائلة مثل الموجات الأربع إلى الخمس التي تسببت فيها المتحورات حتى الآن.

وأضاف: «لا أتصور أننا سنشهد ذلك لأجل غير مسمى»، موضحًا أن القضاء على كوفيد-19 غير مرجح.

كوفيد المتحور أوميكرون الاصابات اللقاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

الأكثر قراءة

غدًا.. تعطيل العمل فى المدارس والمصالح الحكومية بالإسكندرية

وزير التعليم يكشف موعد إعلان تفاصيل تعيين المعلمين الجدد

الرئيس السيسى يُودِّع نظيره الجزائرى بعد زيارته لمصر

رسالة جديدة من منى زكى بعد الهجوم عليها فى «أصحاب ولا أعز»

«مستقبل وطن» يفصل نائبًا بالشيوخ لتعديه بالضرب على سيدة

وليامز وسفير مالطا يتفقان على إعادة انتخابات ليبيا إلى مسارها الصحيح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

ملحمة وطنية على مر التاريخ

إبراهيم داود

فيكتور الغريب

أحمد المصرى

الناس ما بين التفاؤل والتشاؤم

ماجد حبته

مصر والجزائر.. تطلعات تتحقق

حسين دعسة

الثلوج كارثة إنسانية بمخيمات شمال غرب سوريا

مؤمن المحمدي

الطلائع

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

منى رجب

عيد الشرطة الذى تتجلى فيه البطولات المصرية

صور

عيد الشرطة.. أمن القاهرة يوزع الهدايا على المواطنين

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

محطة تل أبيب

المزيد

من رومانيا وبلغاريا: الحكومة الألمانية تعوض 18 ألف يهوديًا عانوا مع النازيين

إسرائيل تسجل 83613 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

لا يستسلم: نتنياهو يرفض صفقة الادعاء مقابل اعتزاله السياسية.. ماذا سيحدث؟