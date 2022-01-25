ضبط سيارة محملة بـ2 طن لبن مخلوط بالبطاس في أسيوط (صور)

نجحت مباحث التموين بمحافظة أسيوط في ضبط سيارة محملة بـ2 طن لبن مخلوط بمادة البطاس الغير صالحة للاستهلاك الآدمي كانت في طريقها للترويج بمحافظة المنيا.

البداية مع ورود معلومات للعميد حازم عاطف رئيس مباحث التومين بوجود سيارة محملة بكميات كبيرة من اللبن.

وعلي الفور تم عرض المعلومات علي اللواء عمر السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط واللواء وائل نصار مدير المباحث الجنائية.

وتم إعداد مأمورية ضبط حيث تم ضبط المدعو "علاء م م" مقيم قرية ريفا دائرة مركز أسيوط وقيادته سيارة ربع نقل رقم “٤٧٨١ ى د ج” محمله بـ2 طن لبن مخلوط بمادة البطاس السامة كانت متجهة إلى محافظة المنيا لتصنيعها جبنه مودزريلا.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.