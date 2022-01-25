محافظ مطروح يستقبل وفد صندوق الإسكان للبدء في تنفيذ «سكن مصر» (صور)

التقي اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، مع ممثلي صندوق الاسكان الاجتماعى بوزارة الاسكان والمرافق، للبدء في إجراءات ادراج مساحة 30 فدانا بشارع الإمام مالك و60 فدانا غرب جامعة مطروح بمدينة مرسى مطروح ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي وسكن مصر القومي.

إضافًة إلى مساحة 1800 م٢ بمدينة النجيلة في ذات المشروع مع استكمال معاينة باقي المناطق والمساحات المقترحة بعدد من مدن المحافظة لإقامة وحدات إسكان اجتماعى ضمن مشروع سكن مصر.

حضر اللقاء كلًا من المهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان بمطروح والمهندسة أمل عرفة مدير عام التخطيط العمرانى ومحمد الحوفى مدير إدارة الاملاك بالمحافظة، وقدرى ابو سنه مدير المتغيرات المكانية وعدد من مديري الادارات المعنية بالمحافظة.

وقدم محافظ مطروح الشكر والتقدير لقيادات وزارة الاسكان والمرافق علي سرعة الاستجابة لمطلب المحافظة موجها لمديرية الاسكان والمرافق بمطروح بتذليل كافة المصاعب لسرعة البدء في هذا المشروع القومي لما له من مردود إيجابي علي أبناء المحافظة وتوفير مسكن ملائم لكل أسرة تعيش علي أرض المحافظة.

وعقد المجلس التنفيذى لمحافظة مطروح اجتماعه الأول فى عام 2022، في 5 يناير الجاري برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد والمستشار محمد بكر الصباح المستشار القانونى للمحافظة ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديرى المديريات والادارات بالمحافظة.

وأشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بجهود لجنة الانتهاء من مراجعة الحدود الإدارية بين المدن وعدد من القرى والخريطة الإدارية الداخلية بين المدن لإقرارها وتوثيقها ، بما ييسير وصول البنية التحتية والخدمات للمواطنين والتعاون وروح الفريق الواحد بين جميع الجهات المشاركة ،موجها للشئون القانونية لإعداد القرار بمشاركة جميع المختصين للتدقيق الكامل للبنية التحتية ونسب التنفيذ.