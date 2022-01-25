محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير قبل مباراة مصر وكوت ديفوار

أعرب محمد صلاح قائد منتخب مصر عن استيائه من تعامل الجماهير مع لاعبي المنتخب وعدم الالتفاف خلف الفريق مثل الماضي.

وقال محمد صلاح خلال المؤتمر الصحفي: "أنا سعيد مع اللاعبين بنسبة 100% ولا أعتقد أنني تحدثت عن أحد بشكل سيئ أو العكس، أحاول قدر الإمكان نقل خبراتي التي اكتسبتها في الخارج ومساعدة المنتخب".

وأضاف صلاح: "أشعر أنه في بعض الأحيان هناك من ينتظر أي شيء للحديث عن صلاح أو لاعبين آخرين، للأسف نعيش في عصر مواقع التواصل الاجتماعي وجماهيرية المنتخب لم تصبح مثل الأول، الناس تشجع الأندية والجماهير يشجعون لاعبين".