إنقاذ 5 حالات بلا مأوى وزيادة المعاشات.. حصاد «التضامن» اليوم

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، عددًا من الأنشطة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تستعرضها «الدستور» في السطور التالية:

إنقاذ 5 حالات بلا مأوى خلال أسبوع



نجح برنامج أطفال وكبار بلا مأوى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، فى التعامل مع 5 حالات بلا مأوى خلال أسبوع.



وأوضحت التضامن، أن الفريق يعمل على سرعة فحص البلاغات الواردة من مصادر الشكاوى والبلاغات.

https://www.dostor.org/3694374

لأكثر من 10.5 مليون مستفيد.. صرف معاشات فبراير الثلاثاء المقبل

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات شهر فبراير، الثلاثاء المقبل، الأول من الشهر، لأكثر من 10.5 مليون مستفيد من ماكينات الصرف المنتشرة على مستوى الجمهورية، وسط اجراءات احترازية مشددة.

https://www.dostor.org/3694488



لتحسين الأوضاع المعيشية.. تعرف على نسبة زيادة المعاشات

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الشهر الجاري، دراسة نسبة الزيادة السنوية للمعاشات، والتى يتم تحديدها وفقا لمعدل التضخم وذلك لتوضيح الإمكانيات، والنظام المالى، في إطار تطبيق قانون التامينات والمعاشات والذي ينص على زيادة المعاشات فى الأول من يوليو كل عام.

https://www.dostor.org/3694620



«التأمينات» تحدد إجراءات تحويل البطاقات الزرقاء إلى «ميزة» (إنفوجراف)

أعلنت التأمينات الاجتماعية الانتهاء من وضع خطة تحويل بطاقات صرف المعاشات البلاستيكية «البطاقة الزرقاء» إلى بطاقات كروت ميزة مجاناً، بسبب قرب انتهاء صلاحية «البطاقة الزرقاء».

https://www.dostor.org/3694853



زوجها مريض نفسي وطردتها أمه فلجأت لشوارع مدينة نصر.. «التضامن» تنقذها وأطفالها

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، فريق التدخل السريع المركزي بفحص شكوى وجود سيدة وأطفالها بلا مأوى في منطقة مدينة نصر، وإنقاذها من برودة الجو الذي تشهده البلاد في الفترة الحالية.

https://www.dostor.org/3694881