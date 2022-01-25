الثلاثاء 25 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إنقاذ 5 حالات بلا مأوى وزيادة المعاشات.. حصاد «التضامن» اليوم

نيفين القباج
نيفين القباج

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، عددًا من الأنشطة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تستعرضها «الدستور» في السطور التالية:

 

إنقاذ 5 حالات بلا مأوى خلال أسبوع


نجح برنامج أطفال وكبار بلا مأوى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، فى التعامل مع 5 حالات بلا مأوى خلال أسبوع.


وأوضحت التضامن، أن الفريق يعمل على سرعة فحص البلاغات الواردة من مصادر الشكاوى والبلاغات.
https://www.dostor.org/3694374

 

لأكثر من 10.5 مليون مستفيد.. صرف معاشات فبراير الثلاثاء المقبل

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات شهر فبراير، الثلاثاء المقبل، الأول من الشهر، لأكثر من 10.5 مليون مستفيد من ماكينات الصرف المنتشرة على مستوى الجمهورية، وسط اجراءات احترازية مشددة.

https://www.dostor.org/3694488


 لتحسين الأوضاع المعيشية.. تعرف على نسبة زيادة المعاشات

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الشهر الجاري، دراسة نسبة الزيادة السنوية للمعاشات، والتى يتم تحديدها وفقا لمعدل التضخم وذلك لتوضيح الإمكانيات، والنظام المالى، في إطار تطبيق قانون التامينات والمعاشات والذي ينص على زيادة المعاشات فى الأول من يوليو كل عام.

https://www.dostor.org/3694620


«التأمينات» تحدد إجراءات تحويل البطاقات الزرقاء إلى «ميزة» (إنفوجراف)
أعلنت التأمينات الاجتماعية الانتهاء من وضع خطة تحويل بطاقات صرف المعاشات البلاستيكية «البطاقة الزرقاء» إلى بطاقات كروت ميزة مجاناً، بسبب قرب انتهاء صلاحية «البطاقة الزرقاء».
https://www.dostor.org/3694853


 زوجها مريض نفسي وطردتها أمه فلجأت لشوارع مدينة نصر.. «التضامن» تنقذها وأطفالها

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، فريق التدخل السريع المركزي بفحص شكوى وجود سيدة وأطفالها بلا مأوى في منطقة مدينة نصر، وإنقاذها من برودة الجو الذي تشهده البلاد في الفترة الحالية.

https://www.dostor.org/3694881

 

وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن فريق التدخل السريع وزارة التضامن الاجتماعي التضخم المعاشات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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إنقاذ 5 حالات بلا مأوى وزيادة المعاشات.. حصاد «التضامن» اليوم

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