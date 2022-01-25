وليامز وسفير مالطا يتفقان على إعادة انتخابات ليبيا إلى مسارها الصحيح

أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني وليامز، الاتفاق مع سفير مالطا لدى ليبيا شارل صليبا، على ضرورة أن يقوم مجلس النواب بإعادة الانتخابات إلى مسارها الصحيح وبشكلٍ حازم، وذلك من خلال مسار شامل وجداول زمنية واضحة.

جاء ذلك في تغريدة لـ«وليامز» عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» عقب لقائها بالسفير المالطي في العاصمة طرابلس؛ لمناقشة الأوضاع السياسية في ليبيا.

وقالت إنها أشارت خلال اللقاء إلى الحاجة إلى احترام الجدول الزمني لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، التي اعتمدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي تستمر حتى يونيو من هذا العام.

​وجاء ذلك بالتزامن مع اجتماع مجلس النواب في طبرق، اليوم، الذي جرت خلاله مناقشة آليات وشروط اختيار رئيس الحكومة الجديدة، في جلسة اتفق خلالها غالبية الأعضاء على انفراد المجلس بالتشكيلة الوزارية الجديدة، ورفض مشاركة المجلس الأعلى للدولة فيها، واختلفوا حول مدة ولايتها وبرنامج عملها.

وتأتي خطوة مجلس النواب في اتجاه تشكيل حكومة جديدة مع تمسك المستشارة الأممية بضرورة التوجه نحو استكمال العملية الانتخابية بعد تعذر تنظيم الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر 2021.

وحدد مجلس النواب 13 شرطًا للراغبين للترشح لرئاسة الحكومة الجديدة المقبلة، وهي أن يقدم المترشح تعهدًا مكتوبًا بعدم ترشحه للانتخابات المقبلة، ويستقيل من عمله قبل الترشح، حسب القوانين المنظمة لعمل المرشح، وأن يتحصل على تزكية من 25 نائبًا من أعضاء مجلس النواب، وألا يقل عمره عن 35 عامًا، فضلاً عن اشتراط حصوله على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله من جامعة معتمدة، وأن يقدم شهادة تفيد بحسن سيرته وسلوكه، بالإضافة ألا يكون محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، إضافة إلى لياقته الصحية.

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