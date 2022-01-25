رئيس جامعة طنطا يترأس الاجتماع الشهرى لمجلس كلية التربية الرياضية

ترأس الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اجتماع مجلس كلية التربية الرياضية الذي عقد اليوم بمشاركة الدكتور علاء حلويش عميد الكلية، والدكتور هانى سعيد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور مجدى وكوك وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا، والدكتوره هالة الصبى وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء مجلس الكلية.

وخلال الاجتماع أشاد الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، بالمبادرات المجتمعية المتميزة وبروتوكولات التعاون التى حققتها كلية التربية الرياضية بقيادة الدكتور علاء حلويش عميد الكلية فى مجال خدمة المجتمع، والأنشطة الرياضية الرائدة لخدمة الطلاب، فضلًا عن توظيف إمكانيات الكلية التعليمية والبحثية لخدمة الباحثين فى قطاع الدراسات العليا والبحوث.

كما ثمن رئيس الجامعة جهود الكلية فى مراحل الاستعداد الجيد لتنفيذ أعمال الامتحانات، والمتابعة بشكل مستمر لتنفيذ تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجة فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب وجميع المشاركين فى أعمال الامتحانات.

وأكد الدكتور محمود ذكى، على ضرورة العمل وبذل مزيد من الجهد خلال الفترة القادمة وتكاتف الجميع للنهوض بالجامعة بشكل عام وكلية التربية الرياضية بشكل خاص.

من جانبه رحب الدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية بجامعه طنطا ، بترأس الدكتور محمود ذكى رئيس جامعه طنطا مجلس الكلية، مؤكدًا على الدعم غير المحدود الذي تقدمه إدارة الجامعة للكلية وبخاصة في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.