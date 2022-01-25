الثلاثاء 25 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخص فى تصادم سيارتين بسبب السرعة الزائدة بالتجمع

تصادم سيارتين
تصادم سيارتين

قررت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، الثلاثاء، حجز سائق تسبب في إصابة شخص في حادث تصادم سيارتين بسبب السرعة الزائدة بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة  لمدة 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية. 

كما أمرت النيابة بالاستعلام عن حالة المصاب وإرسال تقرير مفصل بحالته وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة. 

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن شخص كان يقود سيارته بسرعة زائدة مما تسبب فى الاصطدام بسيارة أخرى وإصابة سائقها بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصاب إلى المستشفى وتم رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري، بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة فانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات وتبين تصادم سيارتين بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. 

حادث سيارة تصادم التجمع القاهرة

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وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

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