الثلاثاء 25 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس جامعة عين شمس يبحث أوجه التعاون مع المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

التقى، اليوم، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بالدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت بمصر، ومي عياد منسق برنامج تبادل الخبراء الأمريكيين بالهيئة، لمناقشة أوجه التعاون بين الهيئة وجامعة عين شمس، بحضور الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ووكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى رفعت مدير إدارة التعاون الدولي ووكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب والدكتور شيروت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة.


في كلمته رحّب «المتيني» بالحضور، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على تفعيل التعاون المستمر والمتبادل مع هيئة  فولبرايت مصر، والتي تعد واحدة من أكبر وأقدم الهيئات بمنطقة الشرق الأوسط، من خلال فتح مجالات بحثية تساهم في إعلاء شأن البحث العلمي بالجامعة وتزيد من فرص تقدم جامعة عين شمس في مختلف التصنيفات الدولية، والتي تشمل استضافة 3 خبراء إمريكيين لإلقاء المحاضرات وتدريب العاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

جدير بالذكر أن هيئة فولبرايت مصر تم إنشاؤها عام 1949 بمبادرة من السيناتور السابق ج. وليام فولبرايت والذي كانت رؤيته تحقيق المزيد من المعرفة وقدر أكبر من الإدراك والمزيد من المشاركة الوجدانية نحو شؤون العالم.

وتُعد هيئة فولبرايت مصر من أكبر وأقدم الهيئات بمنطقة الشرق الأوسط، كما قامت بتقديم منح دراسية وبعثات لأكثر من 7000 باحث مصري و1000 باحث أمريكي على مدي السبعين سنة الماضية.


للمزيد من التفاصيل عن فرص فولبرايت اضغط على الرابط التالي:

https://fulbright-egypt.org/programs-for-egyptians/

شئون التعليم والطلاب أحمد العاملين مدير صالح تفعيل سمير برنامج من المشاركة المشاركة حمدي جامعة عين شمس

رئيس التحرير

وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

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