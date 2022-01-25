الأربعاء 26 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أبراج لا تتوقف عن الخيانة الزوجية.. كيف يمكنك كشفهم؟

الخيانة
الخيانة

لا أحد في مأمن عن الخيانة، وبالطبع، لكل شخص تعريفه الخاص لهذا الأمر، وهناك حوالي مليون فعل مختلف يمكن أن يندرج تحت فئة الخيانة الزوجية، ربما بالنسبة لك مجرد مغازلة شخص آخر.

مهما كانت حالة الخيانة الزوجية فمن المروع أن يتم الخداع، خاصة بعد الوقوع في الحب، لأنه يجعلك تطور مشكلات الثقة وتجعلك تشعر بالقلق من علاقاتك المستقبلية.

إذا كان شخص ما يستطيع الغش في علاقة ما ولم يكن سعيدًا تمامًا، فلماذا لا ينهون العلاقة فقط بدلاً من خيانة العلاقة التي تربطهم بها؟، فالخيانة هي انتهاك مباشر للتفرد العاطفي أو الجنسي للزوجين يضر بالعلاقة ويؤدي إلى الانفصال أو فقدان الثقة، ونستعرض في السطور التالية بعض الأبراج التي يغلب عليها الخيانة.

برج الحوت

سيكون هذا صادمًا، لكن علامة الأبراج التي من المرجح أن تغش هي برج الحوت، عادة ماتكون حساسة وعاطفية، ولا يسعها إلا التصرف بناءً على أقل تقلبات مزاجية، في الوقت نفسه من غير المرجح أن تترك علاقة حتى لو كانت غير سعيدة بسبب خوفها من إيذاء علاقتها، ومن المفارقات أنها قد تختار بدلاً من ذلك أن تبتعد، ربما في أعماقها تأمل أن يتم القبض عليها وهي تخون.

الجوزاء

الجوزاء في حاجة شديدة في العلاقة، لذلك إذا لم تستطع منحها الاهتمام على مدار الساعة، فستجد شخصًا يمكنه ذلك، من المرجح أن يخون الجوزاء إذا أراد كل شيء ولا يمكن لشريك أو شريكين إعطاؤه ذلك، من يقول إنه لن يخرج ليجد ثالثا؟

الميزان

الميزان عبارة عن مغازلة ضخمة، ولهذا السبب يتردد الكثير من الناس في الدخول في علاقات معهم،بينما قد تعتقد أن المغازلة ستتوقف بمجرد أن يكون الميزان في علاقة ملتزمة، فإنها لا تتوقف. 

الأسد

إذا كنت لا تعامله مثل الملك، وخاصة إذا شعر أنك بدأت تتجاهله، فسيفعل كل ما يمكنه التفكير فيه للتأكد من أنك تبدأ في الاهتمام بها مرة أخرى.

العقرب

يمكن أن يكون برج العقرب الشريك الأكثر حبًا والتزامًا لديك على الإطلاق ويبقى على هذا النحو إلى الأبد، طالما أنك تفعل نفس الشيء معه، في اللحظة الذي يكتشف فيها أنك لم تكن مخلصًا لها، حتى بأبسط طريقة ممكنة، كل الرهانات قد توقفت.

أبراج خيانة زوجية حوت جوزاء اهتمام شريك

رئيس التحرير

وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

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