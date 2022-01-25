الثلاثاء 25 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير خارجية المغرب يبحث مع نظيره الكمبودى سبل تعزيز العلاقات

ناصر بوريطة
ناصر بوريطة

بحث وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية والتعاون الدولي الكمبودي، براك سوخون العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في العديد من المجالات.


وأفاد بيان للخارجية المغربية بأنه -خلال المباحثات- اتفق الوزيران على تعزيز العلاقات الثنائية بعقد الدورة الثالثة للمشاورات السياسية واللجنة المشتركة، مع إعطاء دفعة للمبادلات التجارية بهدف الارتقاء بها لمستوى يعكس جودة العلاقات السياسية المتميزة.


وأضاف أن بوريطة استعرض مع نظيره الكمبودي، المجالات التي ستكون موضوع تعاون كبير، لاسيما قطاعات الصناعة والسياحة والنسيج والتأهيل، مؤكدين أهمية تبادل الخبرات بين البلدين.


وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا مجالات جديدة من التعاون على الصعيد الإقليمي، خاصة تعزيز العلاقات بين المغرب ودول جنوب شرق آسيا.


وخلال المباحثات، جددت كمبوديا دعمها لجهود الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.


وتناولت المباحثات التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية، ومواصلة هذا التعاون، والدعم المتبادل لترشيحات البلدين؛ حيث جدد بوريطة دعم المغرب لترشيح كمبوديا للفوز بصفة عضو مراقب داخل منظمة التعاون الإسلامي.

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وائل لطفي

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