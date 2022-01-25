ضبط عامل حاول التعرض لفتاة داخل قطار بأسوان

تمكنت مباحث مركز شرطة كوم أمبو بأسوان، الثلاثاء، بالتعاون مع قضائي السكة الحديد من القبض على عامل بعد محاولة تعرضه لفتاة داخل القطار المتجه من أسوان إلى القاهرة.

كان بلاغ وصل لمباحث كوم أمبو والمحطة يفيد بقيام عامل بالقطار بالتعرض لفتاة بعد قيام القطار المتجهة من محطة قطار أسوان، انتقل للمحطة ضباط مباحث كوم أمبو برئاسة الرائد نبيل العادلي، والذين قاموا بتفريغ كاميرات المحطة وعرضها علي الفتاة التي تعرفت علي العامل الذي تعرض لها وتم القبض عليه.

بسؤال الفتاة، أكدت أن العامل تعرض لها وهو ما دفعها للاستعانة بالركاب، فيما تمكن من الهرب عقب الوصول لمحطة كوم أمبو، وتحرر المحضر وأخطرت النيابة.