الثلاثاء 25 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عامل حاول التعرض لفتاة داخل قطار بأسوان

تحرش
تحرش

تمكنت مباحث مركز شرطة كوم أمبو بأسوان، الثلاثاء، بالتعاون مع قضائي السكة الحديد من القبض على عامل بعد محاولة تعرضه لفتاة داخل القطار المتجه من أسوان إلى القاهرة.

كان بلاغ وصل لمباحث كوم أمبو والمحطة يفيد بقيام عامل بالقطار بالتعرض لفتاة بعد قيام القطار المتجهة من محطة قطار أسوان، انتقل للمحطة ضباط مباحث كوم أمبو برئاسة الرائد نبيل العادلي، والذين قاموا بتفريغ كاميرات المحطة وعرضها علي الفتاة التي تعرفت علي العامل الذي تعرض لها وتم القبض عليه.

بسؤال الفتاة، أكدت أن العامل تعرض لها وهو ما دفعها للاستعانة بالركاب، فيما تمكن من الهرب عقب الوصول لمحطة كوم أمبو، وتحرر المحضر وأخطرت النيابة.

كوم امبو مركز شرطة كوم أمبو القبض علي عامل تعرضه لفتاة داخل القطار

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