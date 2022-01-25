رئيس الحكومة الليبية: ندعم جهود تشاد لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، دعم بلاده لجهود الحكومة التشادية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والمرتزقة وحماية الحدود والتعاون الاقتصادي والاجتماعي.



وقال الدبيبة - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية (وال) - إن زيارته إلى تشاد تأتي في إطار وإعادة تقوية العلاقات الليبية التشادية وتكوين إطار عام للتعاون المثمر بين البلدين في عدد من المجالات.



وكانت قد عُقدت، في وقت سابق اليوم بالعاصمة التشادية أنجامينا، مباحثات ليبية تشادية، ترأسها عن الجانب الليبي رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وعن الجانب التشادي رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد إدريس، حيث تناولت عددًا من القضايا التي تهم البلدين وفي مقدمتها مسألة تأمين وإدارة الحدود المشتركة، وتفعيل الاتفاقية الرباعية التي توقيعها في 2018 لتدخل حيز التنفيذ، وكذلك تعزير التعاون الأمني ووضع آليات للمتابعة الدقيقة، وتأمين تدفق المعلومات وتبادلها في الوقت المناسب.



وأكد الدبيبة - في كلمته - دعم التعاون الأمني بين البلدين من خلال الدوريات الصحراوية المشتركة، وإقامة الدورات وبناء القدرات، مطالبا المجتمع الدولي للقيام بواجباته في دعم الجهود المبذولة من قبل البلدين للسيطرة على الحدود التي أصبحت ملاذًا للجماعات المتطرفة وعصابات الجريمة المنظمة والمهربين.



كما دعا الدبيبة إلى العمل على إنشاء لجان مشتركة تضم خُبراء من البلدين في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية لتحديد الأولويات المشتركة، ووضع الآليات التنفيذية لها، وبحث سبل زيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل حركة تبادل السِلع وإمكانية استفادة تشاد من الموانئ الليبية بما يعزز تحقيق الشراكة والاندماج الاقتصادي، إضافة إلى إنشاء شركات نقل مشتركة مساهمة يتم تشجيعها لزيادة التبادل التجاري.