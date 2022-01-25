الداخلية تنتج أغنية «أبطال وأسود» بمناسبة عيد الشرطة

أنتج قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية أغنية بعنوان أبطال وأسود في إطار الاحتفالات بعيد الشرطة 70.

ونظمت مديرية أمن القاهرة، الثلاثاء، احتفالية بميدان التحرير بالتزامن مع عيد الشرطة الـ 70، ووزع رجال الشرطة الحلوى والورد على المواطنين المترددين على الميدان.

ووزع رجال مرور القاهرة كتاب «القاهرة لا تتوقف.. دليل إرشادي»، بمناسبة عيد الشرطة يلقي نظرة على جهود الدولة لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة من خلال عدة محاور رئيسية هي:-

١- المقر الجديد للإدارة العامة لمرور القاهرة ودوره في إدارة العمل المروري بطريقة عصرية.

٢- المحاور المرورية والكباري المستحدثة شرايين الأمل في قلب العاصمة.

٣- عناصر الأمان لقائدي المركبات علي الطريق.

٤- الإجراءات الانضباطية وإرشادات السلامة المرورية.

٥- نبذة عن إجراءات تراخيص المرور المختلفة.

يتضمن الدليل الإرشادي خرائط إرشادية للمحاور المستحدثة، فضلاً عن فيديوهات لتوضيح مسارات تلك المحاور لقائدي المركبات من خلال مسح «QR» كود بالهاتف المحمول، كما يمكن تحميل الكتاب باستخدام ذات الخاصية.